Ferrol - Cedeira - Cariño

Manuel, un naronés, el primer bebé de Ferrolterra, Eume y Ortegal en 2026

El pequeño llegó al mundo a las 5:45 horas de la madrugada de este jueves en el Hospital Arquitecto Marcide, con un peso de 3,435 kilogramos

Foto de archivo del Hospital Arquitecto Marcide

Javier García

Las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal ya tienen a su primer protagonista del año. Se llama Manuel y ha tenido el honor de convertirse en el primer nacimiento del 2026 en la Área Sanitaria de Ferrol.

El pequeño llegó al mundo a las 5:45 horas de jueves, 1 de enero, en el Hospital Arquitecto Marcide.

Manuel es hijo de Cristina, una vecina del municipio de Narón, pesó 3,435 kilogramos en su primer examen médico.

Aunque el primer nacimiento del año en Galicia se registró apenas pasada la medianoche en otra provincia, la llegada de Manuel ha sido el evento más esperado de la jornada en la planta de obstetricia del hospital ferrolano, marcando el inicio del calendario de vida en la zona para este 2026.

