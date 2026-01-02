COPE
Granada despide conmocionada a Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo

Ha sido unánime el reconocimiento de "su calidad humana, su empeño en el trabajo diario y su vocación de servicio público"

Juan Ramón Ferreira, concejal del Ayuntamiento de Granada GRANADA, 1 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Granada ha decretado un día de luto oficial ante el fallecimiento, este pasado miércoles, 31 de diciembre, de quien era cuarto teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira Siles (PP). El Consistorio granadino ha informado de este fallecimiento en un comunicado en el que la alcaldesa presidenta de la Corporación, Marifrán Carazo, ha lamentado la muerte del concejal. Además, el Ayuntamiento ha informado de que ha decidido decretar un día de luto oficial en la ciudad, al tiempo que traslada su "más sentido pésame a toda su familia y seres queridos". La propia alcaldesa, Marifrán Carazo, ha compartido su pesar por esta noticia en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ilustra con una fotografía suya junto al concejal fallecido, y en el que define a Juan Ramón Ferreira como "un hombre especial, buen compañero, padre y amigo" que puso "empeño y voluntad" en su "vida pública, al servicio de su ciudad, Granada". La regidora concluye su apunte trasladando públicamente su "agradecimiento" y "cariño" hacia Ferreira, al que desea que descanse en paz. También el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X', donde ha publicado un apunte en el que reivindica a Ferreira como "una de esas personas que honraba la política con su presencia". "Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", concluye el mensaje del presidente en relación a Juan Ramón Ferreira, que fue también parlamentario del PP-A en la Cámara andaluza.POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADAAYUNTAMIENTO DE GRANADA

Europa Press

Juan Ramón Ferreira, concejal del Ayuntamiento de Granada

Juande Jerónimo

Granada - Publicado el

2 min lectura8:16 min escucha

Granada despide este viernes, 2 de enero, a Juan Ramón Ferreira Siles, cuarto teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, fallecido en la noche del pasado 31 de diciembre. La ciudad lo hace con recogimiento, respeto y una profunda sensación de pérdida hacia una figura muy querida en la vida granadina. Esta fue la última entrevista que concedió esa mañana. Fue en COPE

00:00
Descargar

Desde primera hora de ayer, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogía la capilla ardiente, convertida en un espacio de encuentro silencioso y de oración donde ciudadanos anónimos, representantes institucionales, compañeros de corporación y amigos personales se acercan para rendirle un último homenaje y acompañar a su familia. La capilla permanecía abierta durante toda la jornada, hasta las 21:00 horas. La misa funeral se celebrará este viernes, 2 de enero, a las 9:00 horas, en la Iglesia de la Magdalena.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente las numerosas muestras de cariño recibidas, que reflejan el aprecio transversal que Juan Ramón Ferreira despertó a lo largo de su trayectoria. Un afecto que trasciende siglas políticas y que se ha manifestado de forma espontánea en las últimas horas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su dolor por la pérdida de quien ha definido como un hombre cercano, generoso y profundamente comprometido con su ciudad. Ha destacado su calidad humana, su empeño en el trabajo diario y su vocación de servicio público, siempre desde el respeto y el diálogo.

Las condolencias se han sucedido desde todos los ámbitos institucionales y políticos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que Ferreira fue una de esas personas que honran la política con su manera de estar y de servir, mientras que otros responsables públicos han coincidido en señalar su talante conciliador, su trato cordial y su capacidad para tender puentes.

Juan Ramón Ferreira dedicó su vida pública a Granada, especialmente al ámbito de la cultura y el turismo, que entendía como elementos vertebradores de identidad, convivencia y futuro. Su fallecimiento, en una noche simbólica como la de Nochevieja, deja a la ciudad huérfana de una voz serena y de una presencia que siempre apostó por el entendimiento y la cercanía.

Granada lo despide hoy con gratitud, respeto y memoria.

