Granada despide conmocionada a Juan Ramón Ferreira, concejal de Cultura y Turismo

Granada despide este viernes, 2 de enero, a Juan Ramón Ferreira Siles, cuarto teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, fallecido en la noche del pasado 31 de diciembre. La ciudad lo hace con recogimiento, respeto y una profunda sensación de pérdida hacia una figura muy querida en la vida granadina. Esta fue la última entrevista que concedió esa mañana. Fue en COPE

00:00 Volumen Descargar Juan Ramón Ferreira, concejal de cultura

Desde primera hora de ayer, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogía la capilla ardiente, convertida en un espacio de encuentro silencioso y de oración donde ciudadanos anónimos, representantes institucionales, compañeros de corporación y amigos personales se acercan para rendirle un último homenaje y acompañar a su familia. La capilla permanecía abierta durante toda la jornada, hasta las 21:00 horas. La misa funeral se celebrará este viernes, 2 de enero, a las 9:00 horas, en la Iglesia de la Magdalena.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente las numerosas muestras de cariño recibidas, que reflejan el aprecio transversal que Juan Ramón Ferreira despertó a lo largo de su trayectoria. Un afecto que trasciende siglas políticas y que se ha manifestado de forma espontánea en las últimas horas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha expresado su dolor por la pérdida de quien ha definido como un hombre cercano, generoso y profundamente comprometido con su ciudad. Ha destacado su calidad humana, su empeño en el trabajo diario y su vocación de servicio público, siempre desde el respeto y el diálogo.

Las condolencias se han sucedido desde todos los ámbitos institucionales y políticos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que Ferreira fue una de esas personas que honran la política con su manera de estar y de servir, mientras que otros responsables públicos han coincidido en señalar su talante conciliador, su trato cordial y su capacidad para tender puentes.

Juan Ramón Ferriera en la entrega de los premios COPE

Juan Ramón Ferreira dedicó su vida pública a Granada, especialmente al ámbito de la cultura y el turismo, que entendía como elementos vertebradores de identidad, convivencia y futuro. Su fallecimiento, en una noche simbólica como la de Nochevieja, deja a la ciudad huérfana de una voz serena y de una presencia que siempre apostó por el entendimiento y la cercanía.

Granada lo despide hoy con gratitud, respeto y memoria.