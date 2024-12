La dueña de una mercería de Logroño se jubila, tras casi 40 años de trabajo, y esta es la drástica decisión que toma para que siga su negocio: "Límite"

En La Rioja, 17.300 personas trabajan en los 6.000 comercios abiertos en nuestro territorio. Son Datos del Anuario Estadístico. La mayoría corresponden al comercio minorista, y la mitad, 3.000, están en Logroño.

La Mercería Hilos de Logroño cierra tras 40 años de historia

Bueno, pues de esos alrededor de 3.000 que hay en Logroño, a partir del 31 de enero, uno de ellos cerrará sus puertas. Bajará la persiana para siempre. Se trata de la Mercería Hilos. Seguro que si has pasado por la Calle Antón, en el número 5, alguna vez te habrás fijado en ese cartel con tonos rosas, una cristalera por la que se ven medias, calcetines, hilos de todo tipo...

una mercería con 40 años de historia

La Mercería Hilos es un local pequeño, pero que entraña y recoge muchas historias. Y aparte de la propia tienda, si hay algo que te aportan este tipo de comercios, es la cercanía. Una cercanía que la encontramos en Elena. Elena Hernández es la dueña de este local, que después de casi 40 años, como decimos cierra sus puertas para siempre muy prontito.

Ella está jubilada, pero tiene una jubilación activa. Es decir, sigue al cargo de la tienda con una empleada más, Ana. Pero claro, eso ahora cambia, porque Ana ya ha llegado también a la edad de jubilación y no hay un sustituto generacional que se ocupe de las labores de la mercería.

no quiere que su negocio muera

Puede mantener el negocio abierto hasta mediados del año 2025, pero ella ya se ha puesto una fecha límite personal: el 31 de enero. Hasta entonces es cuando mantendrá abierto su tienda. Se cumplirán entonces más de 40 años, desde 1984, de su apertura al público. Pero, a partir de entonces, ¿qué pasará? ¿Qué será de su negocio?

Elena no quiere traspasar la tienda para que se convierta en otra cosa. Lo que quiere y por lo que apuesta a la hora de poner en venta su local es que mantengan vivo su legado. Por ello, anima a quien quiera apostar por su compra, que no deshaga lo construido, y que continúe su historia. Asegura que los clientes son fieles, que mantendrán su palabra, la que le han dado a ella, de que seguirán comprando allí, porque no saben qué harán tras su retirada.

Por el momento, no tiene comprador, y la fecha límite cada es más próxima.