Propuestas de Ciudadanos para el comercio local de Logroño

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Logroño es Eduardo Peña, de 43 años y nacido en la capital riojana. Este viernes, 14 de abril, ha pasado por COPE Rioja para, entre otras cosas, detallar las propuestas de su formación política para el comercio local logroñés.

"El comercio local nos ha manifestado sus quejas de que el Gobierno de Hermoso de Mendoza está poniendo más obstáculos a su actividad. Logroño tiene más problemas que el de la movilidad”, ha explicado el candidato de la formación naranja, que en las últimas semanas se ha reunido con las asociaciones de comercio para conocer de primera mano sus problemas e inquietudes.

“La gran medida de Hermoso de Mendoza para el comercio en esta legislatura ha sido la creación fracasada de un ‘marketplace’, porque el valor de nuestros comercios no es hacer lo mismo que Amazon. El comercio local no es comercio de segunda”, ha indicado Peña.

En este sentido, los liberales han presentado una batería de propuestas para incentivar la competitividad del comercio en Logroño y así volver a ser referentes de las compras en el norte de España, en lugar de tener un 25% de los locales comerciales vacíos.

Peña ha puesto en valor la necesidad de “potenciar el uso del transporte público con mayores frecuencias, reorganizando las líneas para que a los vecinos no les sea más fácil ir a comprar a un centro comercial que al comercio de los barrios”.

El candidato también ha defendido la creación de autobuses lanzadera desde parkings públicos hacia el centro de Logroño, así como la apuesta firme y decidida por una línea circular, tal y como indicaba el PMUS. “Ciudadanos aboga por una movilidad sostenible pero los negocios también tienen que trabajar, lo que implica que puedan acceder fácilmente a sus establecimientos cuando lo necesiten. La movilidad sostenible y los comercios nos son excluyentes“, ha señalado.

Los liberales consideran que hay que eliminar las trabas burocráticas que provocan casos tan irrisorios como que las últimas ayudas a las asociaciones de comercio no se concedieran hasta el 17 de diciembre cuando tenían que haberlas gastado antes del 31 de diciembre. “Hay que redimensionar los requisitos de las convocatorias de las subvenciones para que nuestro pequeño comercio tenga la capacidad de solicitarlas”, ha indicado.

Peña estudió Derecho en la Universidad de La Rioja y lleva trabajando en el sector privado desde 2005, ocupando puestos directivos en banca, seguros, recursos humanos o servicios del tercer sector. Además, ha colaborado activamente con Cruz Roja o YMCA en formación para el fomento de empleo de jóvenes y personas con discapacidad y de la inclusión de migrantes.

“Si me he postulado como candidato es porque quiero un espacio liberal que recupere la confianza de los logroñeses, ojalá incluso entusiasmo, en que su Ayuntamiento les escuche y les ayude a resolver sus problemas, en lugar de crearlos”, ha señalado. Peña ha destacado que “muchos logroñeses no quieren el modelo de ciudad que nos está imponiendo Hermoso de Mendoza, con sus socios de PR y Unidas Podemos, sin escucha y sin diálogo, sin equilibrio de intereses pero con enfrentamiento soberbio y con graves errores de ejecución”.