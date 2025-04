Ana Orúe invita a vivir la Semana Santa de Santo Domingo de la Calzada como un camino de "esperanza y luz"

Este año, el Pregón de Semana Santa de Santo Domingo de La Calzada se ha celebrado en el emblemático Convento de San Francisco, un lugar cargado de historia y tradición. La encargada de pronunciar este esperado discurso ha sido Ana Orúe, directora de COPE La Rioja y COPE Aragón, una comunicadora con una profunda vinculación al ámbito social, cultural y religioso de La Rioja. Su intervención ha dado inicio a una Semana Santa cargada de emoción, fe y tradición.

Orúe, visiblemente emocionada, compartía en su intervención varias reflexiones, "no pueden ustedes imaginarse lo feliz que me hace acompañarles, esta tarde, en un acto tan importante y especial para todos nosotros aquí en este convento de San Francisco". Además, reflexionaba sobre el contexto actual, señalando que "estamos viviendo un tiempo sombrío y de incertidumbre, en el que las guerras, las dudas y las malas noticias parecen haberse instalado para siempre en nuestras vidas".

En este sentido, animaba a los asistentes a encontrar en este tiempo de Cuaresma "paz y esperanza", especialmente en este Viernes de Dolores, a las puertas de la Semana Santa. "Confío en que este tiempo nos ayude a recuperar la ilusión y a encontrar sentido a muchas de las cosas que nos pasan", expresaba, invitando a reflexionar y a encontrar la serenidad en los días de oración y silencio que se avecinan.

AÑO JUBILAR

Ana Orúe también ha recordado el Año Jubilar, destacando el mensaje del Papa Francisco de caminar juntos como peregrinos de esperanza, un mensaje que resuena profundamente en la ciudad y en su historia. "Sigamos rezando por Francisco y por su salud para que se recupere pronto, porque el mundo le necesita", añadía.

La periodista ha dedicado unas palabras a Javier Márquez, un joven vecino de la ciudad, y a su familia, recordando con cariño a quienes sufren. "Este pregón lo ofrezco por ellos, por su familia, sus amigos y sus vecinos", afirmaba, haciendo un homenaje a su memoria y dedicando su intervención a todos aquellos que atraviesan momentos difíciles.

Ana Orúe ha expresado su más sincero respeto a quienes la han precedido en este acto tan significativo para la ciudad, mostrando su orgullo de formar parte de esa lista de pregoneros. También ha agradecido públicamente a su querido amigo Paco Suárez, párroco de Santo Domingo, por su constante apoyo y su dedicación a la Semana Santa de la ciudad.

En el pregón, la directora de COPE La Rioja y COPE Aragón, ha subrayado la importancia de vivir la Semana Santa con profundidad, compartiéndola y celebrándola con intensidad. "Les propongo que esta noticia ocupe desde hoy la primera página de nuestros corazones", haciendo un llamada a la esperanza y la luz que el cristianismo aporta a pesar de las dificultades del mundo.

Orúe reflexionaba sobre las dificultades a las que nos enfrentamos hoy en día, planteando una interesante pregunta: ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy, más de dos mil años después, y se presentara en cualquier rincón del mundo? En medio de las guerras, los desastres naturales, la violencia y la pobreza, la pregonera destacaba que "hay que estar completamente loco de amor para querer venir a entregarse por nosotros", resaltando la magnitud del amor incondicional que representa la figura de Jesús.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los vecinos de Santo Domingo de La Calzada a acompañar a Jesús en su calvario, a renovarse en la fe y a ser mejores cristianos. "Es el momento de escucharle, de agradecer su generosidad, de curar sus heridas y de pedirle perdón", afirmando con firmeza, e invitando a los asistentes a ser receptivos a la transformación de sus corazones.

Además, Orúe ha recordado con cariño su conexión personal con Santo Domingo de la Calzada. "Siempre me he ido de aquí mejor de lo que he llegado, y creo que vuestra ciudad me ha ayudado a ser mejor", ha dicho emocionada. Subrayando cómo los años jubilares, los milagros del santo y las tradiciones de la ciudad han dejado una huella imborrable en su vida.

Santo domingo

En su intervención, Orúe también ha evocado la figura de Domingo García, el santo que eligió esta ciudad para iniciar su vocación a principios del siglo XI. Un hombre que, como explica Orúe, se dedicó a ser un "buen samaritano" y protector de los romeros, mostrándose como un ejemplo de generosidad y amor incondicional.

