Una vecina de Logroño sufre un tirón en el hombro y consigue que le den la baja: es un accidente laboral

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJ) ha puesto el foco en el reconocimiento de un accidente laboral para una empleada de la cadena de moda Primark en Logroño, quien sufrió un tirón en el hombro mientras realizaba su trabajo. Este veredicto, favorable para la trabajadora, ha supuesto el cambio de la clasificación de su baja, pasando de ser considerada una enfermedad común a un accidente laboral, lo que conlleva una mejora considerable en la cuantía de su prestación de incapacidad temporal.

El suceso ocurrió mientras la empleada de Primark se encontraba abriendo cajas precintadas con un cúter en la tienda. Tal como relató en su demanda, al realizar esta actividad experimentó un dolor agudo en su hombro derecho, que se intensificó a lo largo de los días, extendiéndose hasta la palma de la mano. Esta dolencia, conocida como omalgia, se caracteriza por una limitación funcional en el hombro, lo que le impidió continuar con su jornada laboral. Como consecuencia de esta lesión, estuvo de baja durante seis meses.

El accidente fue inicialmente clasificado como una enfermedad común por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que generó un desencuentro con la trabajadora, que argumentaba que el origen del problema estaba directamente relacionado con su actividad laboral. Descontenta con esta resolución, decidió interponer una demanda contra el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Mutua MC Mutual y Primark, solicitando que su baja fuera reconocida como un accidente laboral.

Alamy Stock Photo Vista general de una tienda Primark

El Juzgado de lo Social N.º 3 de Logroño desestimó la solicitud, argumentando que no se cumplían los requisitos para considerar el suceso como un accidente de trabajo, según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El tribunal entendió que el tirón no fue un incidente súbito, sino que se trataba de una lesión “larvada”, que no podía considerarse un accidente laboral, a pesar de haberse producido en el lugar de trabajo.

Sin embargo, la empleada no se dio por vencida y presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que en su fallo de diciembre de 2024 rectificó la decisión del Juzgado de lo Social. El TSJ estimó que, efectivamente, la lesión sufrida por la trabajadora debe considerarse como un accidente laboral. El tribunal argumentó que el esfuerzo realizado por la empleada al abrir una caja con un cúter fue el mecanismo desencadenante de la patología que, aunque previamente latente, no había mostrado síntomas hasta ese momento.

El TSJ de La Rioja destacó que, aunque la trabajadora tuviera antecedentes médicos por problemas en su hombro, esto no alteraba la naturaleza del accidente. El hecho de que el esfuerzo físico realizado en su jornada laboral haya sido el desencadenante del dolor y la limitación funcional le otorgó el estatus de accidente de trabajo. Como resultado, la trabajadora ha obtenido el cambio de contingencias, lo que se traduce en una mejora significativa en la cuantía de su prestación por incapacidad temporal.

Este caso resalta la importancia de la correcta clasificación de las bajas laborales, ya que un accidente de trabajo conlleva una mejora en los beneficios para el trabajador. En este caso, la resolución del TSJ pone en evidencia la complejidad de determinar el origen de una dolencia y la relevancia de los derechos laborales de los empleados frente a las decisiones administrativas.

Alamy Stock Photo Las compradores hacen cola alrededor de un Primark

Además, este fallo también pone de relieve la relevancia de la lucha por los derechos de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a las condiciones laborales y la protección frente a accidentes durante el ejercicio de sus funciones. La sentencia puede sentar un precedente en el tratamiento de otras bajas laborales similares y refleja el compromiso de los tribunales con la justicia laboral.