El motivo por el que una familia pagará menos por los estudios universitarios de su hijo

Angela y su familia viven en Logroño. Están pendientes de su hijo Guillermo que cursa 2º de Bachillerato. Está estudiando intensamente para poder cumplir su sueño. Quiere estudiar administración de empresas y relaciones internacionales en Bilbao. Una formación que no se imparte en La Rioja. Su familia está ilusionada, quiere que Guillermo consiga su reto.

Emocionados, con nervios y también preocupados porque son conscientes del desembolso económico que supone. Ahora respiran un poco más tranquilos tras conocer que las becas de movilidad aumentan su partida. Su apoyo económico "es una buena noticia" para familias como la suya.

Y es que, el Consejo de Gobierno ha autorizado incrementar a 1,9 millones de euros el importe destinado a las becas complementarias de movilidad universitaria

Estas ayudas se incrementan unos 500.000 euros para que todo el alumnado riojano que no puede estudiar en la UR, independientemente de sus ingresos o renta familiar, pueda matricularse fuera de la Comunidad.

Así, la cantidad destinada a estas ayudas aumenta del crédito inicial de 1.481.900 euros a 1.932.998 euros, con la finalidad de que todos los estudiantes que no pueden realizar sus estudios superiores en la Comunidad puedan seguir desarrollando su formación fuera de La Rioja y opten a estas ayudas sin limitaciones por sus ingresos o por la renta de su familia.

El incremento de esta ayuda permitirá que a partir de este curso 2024/2025 todo el alumnado universitario riojano que no pueda cursar sus estudios en la Universidad de La Rioja (UR) pueda financiar el coste de la primera matrícula del primer curso, por un importe máximo de 1.500 euros.

Esta beca, junto con el anuncio de la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en la UR para el alumnado riojano, materializa la puesta del Gobierno regional para que todos los jóvenes puedan formarse sin limitaciones por sus ingresos. La previsión es que estas ayudas lleguen a unos 700 universitarios riojanos para que puedan seguir desarrollando su formación fuera de la Comunidad durante este curso.

El pasado curso 2023/2024, el Gobierno de La Rioja concedió 921 becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma por un total de 1.368.000 euros, limitadas a requisitos económicos.

Este curso, las ayudas se universalizan para llegar a todos los alumnos que se matriculen de primer curso en una universidad fuera de la Comunidad, debido a que los estudios que realiza no se imparten con carácter presencial en La Rioja o por no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial por no alcanzar la nota de corte.