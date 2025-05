Un vecino, una prueba de paciencia y la piscina comunitaria: "Cuando el verano se tensiona"

Logroño - Publicado el 30 may 2025, 14:05 - Actualizado 30 may 2025, 14:15

Según el Catastro Nacional, La Rioja cuenta con 5.346 piscinas registradas, lo que equivale a una por cada 60 habitantes. En Logroño, esa cifra alcanza las 550 piscinas, una muestra clara de cómo esta instalación ha pasado de ser un lujo a formar parte del estilo de vida de muchos. Pero no todo es idílico. A veces, lo que debería ser un remanso de paz se convierte en el centro de las tensiones vecinales. El paraíso… durante un verano

Fidel vive desde hace más de una década en una urbanización al este de Logroño. El primer verano que pasó allí, lo recuerda como un sueño, "parece que estás de vacaciones continuas", dice y añade, "te das un baño después del trabajo y es como resetear el día".

La piscina se convirtió para él en un oasis, un lugar donde descomprimir tras jornadas intensas. Pero con el paso de los años, aquel oasis empezó a agrietarse.

"En mi finca hay gente que baja al césped con copas de cristal, como si esto fuera su jardín privado", se queja Fidel. Y claro, "a veces se rompen, se meten en la hierba… y no hay forma de quitar los cristales", explica.

Niños en la piscina

Pero ese no es el único problema. Los niños, aunque sean niños, también son motivo de discusión. "Se vive en comunidad y hay que enseñarles a cumplir unas normas. No puede ser que esto se convierta en un parque acuático sin control", exclama enfadado este vecino de Logroño.

Y tiene razón. Las piscinas comunitarias tienen normas, aunque a menudo se olvidan o se ignoran.

En La Rioja, como en el resto de España, las piscinas comunitarias están reguladas tanto por la normativa sanitaria como por los acuerdos de las comunidades de vecinos. Se establecen horarios (normalmente de 8:00 a 22:00), normas de convivencia, aforo, y uso de objetos como pelotas, colchonetas o incluso música. También se regula si se permiten cenas o reuniones nocturnas en el césped.

El problema no es la falta de normas, sino su cumplimiento. Y ahí es donde se disparan los conflictos, el que pone la música alta, el que se cuela sin ser vecino, el que ocupa las tumbonas todo el día… o el que deja la basura donde le da la gana. Tener piscina es un lujo… y una prueba de paciencia

Una piscina comunitaria aumenta el valor de una vivienda, sin duda. Pero también exige algo que no se paga con dinero, educación, respeto y convivencia. Como dice Fidel, "tener piscina es un privilegio. Pero si no se respeta, se convierte en una pesadilla. No se trata de prohibir, sino de convivir".