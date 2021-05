Urkullu decide "no arriesgar" y acatará la decisión del Superior vasco sobre las restricciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dejado claro que las medidas que se incluyan en el decreto que firmará mañana contarán con las garantías jurídicas "suficientes" al subrayar que su gobierno y la sociedad vasca "no se puede arriesgar" a "periodos de indecisión y a la incertidumbre de los recursos".

El lehendakari ha hecho estas declaraciones a su llegada al pleno que celebra este jueves el Parlamento Vasco, a preguntas de los periodistas sobre el decreto que prepara el Ejecutivo vasco de cara al próximo domingo, cuando decae el estado de alarma. El borrador de este decreto ha sido enviado ya al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y ayer la Fiscalía ya expresó su rechazo a que se autoricen judicialmente los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios, así como el toque de queda nocturno entre las 22.00 y las 6.00 horas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV se reunirá hoy para deliberar sobre el informe de la Fiscalía, y previsiblemente hará pública su decisión mañana, antes de que se reúna por la tarde el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en el que se cerrará definitivamente este decreto antes de que sea firmado por el lehendakari.

"Siempre he respetado lo que digan los tribunales. Conozco la postura de la Fiscalía y no tengo nada más que decir. Las medidas que adoptemos contemplarán las garantías suficientes. Serán medidas razonables y razonadas con respecto a tendencia positiva actual", ha subrayado Urkullu.

De este modo, el Gobierno Vasco solo incluirá en el decreto las medidas que cuenten con el aval del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica que no tendrá necesidad de recurrir al Tribunal Supremo. "No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante recursos y de pérdida de efectividad de las medidas", ha planteado el lehendakari. Urkullu ha explicado que aún no ha recibido respuesta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a la carta que le envió pidiéndole la prórroga del estado de alarma, al tiempo que ha emplazado a la sociedad vasca a mantener la responsabilidad y ha confiado en que esta actitud junto con la vacunación puedan ayudar a que la situación epidemiológica en el País Vasco "sea mejor en el futuro".