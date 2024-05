Cruz Roja empezará a repartir las tarjetas monedero en Cantabria el lunes 27 de mayo: 140 familias

El lunes 27 de mayo comenzará, en Cantabria, el reparto de las primeras tarjetas monedero del programa básico de ayuda a la alimentación aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Ministro Pablo Bustinduy ha pedido a las CCAA que empiecen a derivar familias a la Cruz Roja para que esta institución pueda empezar a repartir las tarjetas monedero de este programa.

De momento es solo Cantabria la comunidad que está en disposición de hacer este trabajo, Navarra está aún en fase experimental, y el resto de las comunidades no han empezado a realizar ninguna gestión, por lo que han pedido al ministro una prórroga de esta fase transitoria, en la que la gestión final depende de la Cruz Roja hasta junio de 2025, cosa a la que el ministerio se ha negado. Serán por lo tanto las CCAA las que se tengan que encargarse del programa de forma íntegra a partir de enero de 2025.

Bustinduy también ha negado la posibilidad de renegociar en la Unión Europea los fondos asignados a este programa. Lo que sí va a hacer el Ministerio, a petición de Cantabria, es establecer por escrito unas instrucciones homogéneas para resolver todas las dudas que pudieran tener las comunidades autónomas.

En el caso de Cantabria, la comunidad comenzó a derivar familias a la Cruz Roja el pasado dos de mayo. El retraso en la recepción de las tarjetas monedero viene dado, en este caso, por la demora en la firma de los contratos con los establecimientos de alimentación en los que se van a poder emplear estas tarjetas, contratos que no se han firmado hasta el pasado 23 de mayo.

Las tarjetas monedero quieren evitar las "colas del hambre"





Será a partir de este lunes 27 de mayo cuando Cruz Roja empiece a entregar las tarjetas monedero a las familias. La ONG ya se ha puesto en contacto con ellas, gracias a los datos facilitados por el Gobierno regional. Son de momento 140 familias que agrupan a 525 personas.

Familias que solamente podrán utilizar sus tarjetas monedero en establecimientos de las cadenas contratadas: Carrefour, Eroski y AlCampo, firmas tan solo presentes en 17 de los 102 municipios de la comunidad.

Las personas en cuyos municipios no hubiera ninguna tienda de estas firmas, se verán obligadas a desplazarse a otros en los que sí estén implantadas.” No hay solución para esto. En el programa de gestión que presentó Cruz Roja al Ministerio no estaba previsto y por lo tanto no hay nada que hacer” ha dicho Eduardo Rubalcaba, director general de dependencia.

El ministro ha expresado su deseo de encontrar colaboración por parte de todas las CCAA durante este periodo de transición hasta el 31 de diciembre puesto que a partir del 1 de enero de 2025 será cada comunidad la que lo gestione de manera individual.

Cantabria, a través de Cruz Roja, manejara hasta diciembre de 2024, un presupuesto de 891.000 euros para este programa, de los cuales los primeros 200.000 ya están asignados. La media que percibirá cada familia al mes, desde mayo a diciembre, será de unos 180€.

