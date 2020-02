Una particular versión de 'La Casa de Bernarda Alba' levanta este viernes el telón del 'Cómicos 2020'

El viernes, 7 de febrero, levanta el telón en Alfaro la vigésima segunda edición de la Muestra Nacional de teatro 'Cómicos 2020', que se prolongará hasta el 8 de marzo.

Referente en el panorama del mejor teatro de humor que se ha hace en España, el 'Cómicos' sigue manteniéndose fiel a su espíritu inicial, mezcla de reflexión e impulso festivo.

Este año propone cinco citas, en doble función de viernes y sábado, todos los fines de semana de febrero y el primero de marzo.

La primera de las compañías es la extremeña 'Albadulake', que pondrá en escena 'Genoma B', una particular revisión de 'La Casa de Bernarda Alba' de Lorca. Angeles Vázquez es su directora y con ella hemos hablado del espectáculo, además de con Manolo Moreno, miembro del colectivo 'Quatre Cats', organizador de la muestra

'Albadulake' nos ofrece una novedosa y emocionante versión de la obra de Lorca, en la que aúnan con precisión el baile, el cante y el toque flamenco, el circo y el teatro físico. De una belleza sobrecogedora, sin texto, permanece la hondura, el sentimiento trágico y la pasión de la obra original, con unos personajes bien perfilados por unos artistas llenos de talento, y nos ofrece una reflexión sobre la libertad de la mujer, la rebeldía y el peso de los prejuicios ajenos.

Los días 14 y 15 de febrero llega la compañía 'Unaovarias', con el espectáculo “Habla coño habla”. Se trata de una pieza de teatro físico que combina diferentes disciplinas (teatro de texto, danza, performance, música en directo y audiovisuales) para hablar con frescura y dinamismo de la biología femenina y de lo que implica ser un cuerpo cíclico en una sociedad lineal. Basado en testimonios reales, tratado con un humor irreverente y desprejuiciado, con un lenguaje explícito, poniendo el foco en muchas desigualdades sociales y atravesado por la poesía.

Los días 21 y 22 de febrero llegarñá el turno a “El funeral” de la compañía 'Teatro Che y Moche', que lleva girando trece años girando con esta obra, con la que ha visitado prestigiosos festivales del mundo como el de la Habana, Feria de Aurillac, Festival de Kiev y el Fringe de Edimburgo. “El funeral” es la historia de un grupo de músicos zíngaros que invitan al público a celebrar el sepelio de su abuelo Dimitri. Unos personajes explosivos, el virtuosismo musical y la interacción con el público hacen de este funeral una magnífica fiesta difícil de olvidar. Especial atención a su violinista Teresa Polivka, un verdadero prodigio.

Para el último fin de semana de febrero, 'Quatre Cats' se ha reservado a la compañía fetiche del Cómicos, 'Yllana', que no podía faltar a su cita con el público alfareño. Lo hace con “Gag Movie”, el particular homenaje de Yllana al cine, fuente de la que se han servido en muchos de sus montajes y a la que tanto deben. Una singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte. Con humor e ingenio y a un ritmo vertiginoso, no solo nos mostrarán en directo como es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.

Y los días 6 y 7 de marzo se cerrará la muestra con 'Abba Live TV', un show ambientado en la grabación de un programa de televisión en directo. Un concierto dramatizado homenaje a la gran banda de pop sueca 'Abba'. Se trata de un espectáculo con una puesta en escena visualmente impactante y dramatúrgicamente divertida, donde se podrá disfrutar de unas magníficas voces, impresionantes coreografías, con momentos cómicos que amenizarán un show repleto de diversión y, sobre todo, buena música en directo. Este musical, con un elenco de doce artistas entre músicos, bailarines, actores y cantantes, pondrá el fin de fiesta al 'Cómicos 2020'.

Venta de abonos y entradas

Los abonos para los cinco espectáculos cuestan 70 euros en patio de butacas y 60 euros en anfiteatro, mientras que las entradas sueltas por espectáculo oscilan entre los 18 y 19 euros en platea y entre los 15 y 16 euros en anfiteatro. Esos precios son posibles gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alfaro y el Gobierno de La Rioja. Los interesados pueden obtener sus localidades en la página http://quatrecats.com/

También en la taquilla los días de función de 21.30 a 22.30.