Todo en el aire tras más de cuatro horas de reunión

El PSOE y Podemos-Equo de La Rioja afrontan "con ánimo", desde este lunes, tras un "parón" de 25 días, una negociación de "varios días" para conformar un Gobierno regional estable y progresista, que ponga fin a 24 años de Ejecutivos del PP.

Una vez que, el pasado 18 de julio, la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no logró ser investida al no contar con el voto de la diputada de Podemos, Raquel Romero, las delegaciones del PSOE y de la formación morada han retomado este lunes las negociaciones.

Andreu y Romero, que han encabezado las delegaciones que negocian ese futuro acuerdo, formadas por cuatro socialistas y tres de Podemos, han explicado a los periodistas, momentos antes de la reunión, que acudían "con ánimo" al encuentro.

Ambas han insistido en su deseo de no hacer más declaraciones mientras duren las negociaciones porque "cuando más se hable, peor", ha subrayado Andreu al finalizar la reunión inicial de esta mañana, que ha durado unas tres horas y media.

Romero ha reconocido que se ha hablado "de muchas cosas" durante esta primera reunión y, al contestar a una pregunta sobre "si estaba contenta", ha dicho, entre risas, que ella es una persona "muy feliz".

Por su parte, tras un receso a las dos horas de iniciarse el encuentro, que se celebra en el Parlamento de La Rioja, el secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, ha confirmado que estas reuniones se prolongarán durante "varios días".

El PSOE intenta alcanzar con Podemos un acuerdo "desde cero" y "sin líneas rojas", como adelantó a Efe el pasado día siete Ocón, quien, a principios de julio, firmó un acuerdo programático con la diputada de IU, Henar Moreno, quien ha expresado su deseo de no formar parte del futuro Gobierno de La Rioja.

El PSOE y Podemos no alcanzaron un acuerdo en julio al no aceptar el primero la petición del segundo de formar parte del Ejecutivo regional al más alto nivel, con responsabilidad directa de Consejerías, que, según los socialistas, la formación morada cifró en tres, aunque Podemos no confirmó esa cifra.

Sin embargo, el PSOE, que no accedió a que Podemos formará parte del Consejo de Gobierno, le ofreció las Viceconsejerías de Reto Demográfico e Igualdad y la Dirección General de Vivienda, lo que no satisfizo las aspiraciones de la formación morada.

En la reunión de este lunes, que continuará por la tarde, ambos partidos han iniciado su trabajo con el análisis de las medidas que podrían acordar en ese nuevo futuro, lo que centrará varios días de negociaciones.

También se tendrá en cuenta el "acuerdo para un Gobierno de izquierda y de transformación para La Rioja" que suscribieron el PSOE e IU el pasado cinco de julio y que visibilizó la "ruptura" de la coalición que Unidas Podemos presentó a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo en la comunidad riojana, formada por Podemos, IU y Equo.

Esta coalición logró dos escaños, uno ocupado por Raquel Romero, de Podemos; y otro por Henar Moreno, de IU, también vicepresidenta del Parlamento regional con el apoyo del PSOE y quien, el pasado día ocho, en declaraciones a Efe, hizo un llamamiento para que socialistas y Podemos "se pongan manos a la obra y lleguen a un acuerdo de Gobierno cuando antes".

El próximo 16 de septiembre es la fecha máxima para la formación del Gobierno de La Rioja, dado que, de lo contrario, se convocarían elecciones al Parlamento autonómico, ahora compuesto por quince diputados del PSOE, doce del PP, cuatro de Ciudadanos, una de Podemos y una de IU.

La Rioja y Madrid son las dos únicas regiones que aún no han conformado su nuevo Gobierno, aunque, en el caso de la comunidad madrileña, la investidura de la candidata del PP a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, está prevista durante los dos próximos días, 13 y 14 de agosto.