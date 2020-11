Edu Pérez, empresario asociado al ocio nocturno en la ciudad de Logroño, ha hecho público un comunicado en sus redes sociales a través del cual envía un S.O.S. a la sociedad riojana después de que el Gobierno regional haya decidido dejar a las discotecas fuera de las ayudas directas en el plan de rescate.

Ante una situación que considera "injusta y dramática", Pérez pide a los políticos "que recapaciten" porque "nuestra supervivencia está en juego".

Aquí el texto completo:

"Quizás nos podáis ayudar a difundir esto, ya que nadie nos escucha y es bastante injusto y dramático. El Gobierno de la Rioja deja fuera de las ayudas directas en el plan de rescate a las discotecas. Han excluido nuestro CNAE y no podemos optar a dicho rescate. No hemos recibido NI UN CÉNTIMO en 9 meses, NO NOS HAN PERDONADO ni un céntimo de nuestras obligaciones. Somos hostelería , somos los que primero cerramos y seremos los últimos en abrir, somos los que más restricciones hemos sufrido. Hay varios locales que por responsabilidad no se han abierto desde el 6 de marzo. Hemos asumido todos los gastos e impuestos durante estos 9 meses y he de recalcar que el gasto y la inversión de cada una supera el de la suma de varios locales de hostelería, simplemente por su tamaño y mecanismos de gestión. Es inaceptable que nos abandonen y hago un llamamiento a los políticos que así lo han decidido, para que recapaciten. Nuestras empresas aportan mucho a la economía, al empleo y al turismo de la región y nos están dejando morir. ¡Esto no tiene ni pies, ni cabeza! Supone unataque directo y un desprecio hacia nuestras empresas. El Gobierno y el Ayuntamiento han recaudado mucho dinero con todos nuestros pagos durante estos meses, habiéndonos cerrado los establecimientos y ahora nos dejan completamente de lado. Ruego, si te es posible, que nos ayudes a compartir para que vean vuestro apoyo y conocimiento de esta injusticia. Nuestra supervivencia esta en juego".