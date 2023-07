Santo Domingo acoge este fin de semana la cuarta edición del 'Rock Land Art Fest'

Hoy comienza enSanto Domingo de la Calzada uno de los festivales musicales del verano. El 'Rock Land Art Fest', que hasta el próximo domingo va a reunir en la ciudad del santo a miles de personas congregadas en tres escenarios diferentes.





Van a ser tres días completos de música en directo con 12 bandas nacionales e internacionales que van a protagonizar una de las paradas imprescindibles dentro del recorrido nacional e internacional de los festivales de música.

Le hemos preguntado a Raúl Riaño, alcalde de la ciudad, cuál puede ser la repercusión económica del festival. Y el primer edil habla de una repercusión "de varios millones de euros".

Belako abrirá el festival esta tarde, seguido de Sports Team, Ilegales, The Stranglers y Franz Ferdinand. Y mañana sábado actuarán Supercremalleras, Himalayas, The Hellacopters, Crystal Fighters y Offspring. Y los vermús musicales del fin de semana correrán a cargo de 'Cobardes', mañana sábado, y de los riojanos afincados en Londres, 'The Gulps', el domingo.