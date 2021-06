Salud revisará su Plan de Atención Continuada para las Urgencias en el Camero Viejo y las 7 Villas

La consejera de Salud, Sara Alba, ha anunciado este miércoles de que ha dado indicación a la Gerencia de Atención Primaria para que estudie, con detalle, la situación de cada municipio y se valoren las alternativas posibles para mejorar la calidad asistencial en la atención continuada y las urgencias.

Este estudio comenzará con las zona del Camero Viejo y las 7 Villas, ha añadido en la rueda informativa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a la población riojana de que "no se cerrará ningún dentro de salud", tras la polémica suscitada con el nuevo Plan de Atención Continuada.

Alba, también portavoz del Gobierno riojano, ha incidido en que esta valoración de las alternativas de cada zona se hará "sumando nuevos recursos".

Ha precisado que este Plan de Atención Continuada está planteado para reorganizar lo recursos existentes y, de manera paralela, implantar unas nuevas fórmulas de apoyo asistencial, con el fin de que "cualquier riojano que requiera una atención sanitaria urgente, independientemente del lugar en el que viva, disponga de esa asistencia urgente en tiempo y forma".

Alba ha asegurado que la calidad asistencial debe estar garantizada y ha dicho que ha sido preciso reorganizar los recursos existentes porque hay "un déficit" de recursos humanos sanitarios, que no es responsabilidad, ha dicho, del actual Gobierno riojano, sino de una herencia recibida.

Ha agregado que el Gobierno riojano (PSOE-Podemos) "comparte profundamente las opiniones de todos los sectores y colectivos porque nunca teníamos que haber llegado a este punto de precariedad en el sistema y ahí nos ponemos de acuerdo todos muy rápido".

"No puede ser que hayamos llegado a este punto de dejadez y de no atención", ha asegurado Alba, quien ha añadido que "en ésto el Gobierno no está solo".

"Estamos alineados con el resto de entidades y colectivos, pero sí que tenemos que tomar decisiones, sean o no sean, muchas veces, las que a todos nos gustaría adoptar", ha recalcado y ha dicho que el Ejecutivo trabaja desde "el diálogo y el acuerdo".

Alba ha respondido así, en declaraciones a los periodistas, a la nota difundida este miércoles por el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, que ha pedido al Ejecutivo la rectificación de las medidas presentadas de reorganización de la atención continuada en Atención Primaria.

También ha asegurado que al Gobierno regional "le gustaría poder decir que ha podido contratar 30 profesionales sanitarios más y que mantiene la totalidad de los servicios abiertos".

"Esto sería el escenario óptimo, pero hay un principio de realidad que nos dice que esto no es posible, que hay una profunda dificultad estructural en materia de recursos humanos y hay que hacer es buscar soluciones, reorganizar efectivos y sumar, en la medida de lo posible, otro tipo de elementos o de servicios que vengan a reforzar esa atención".