La Rioja otorga una cariñosa bienvenida a Monseñor Santos Montoya, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

La Rioja ha recibido con solemnidad, fe y mucho cariño al nuevo Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Santos Montoya:

“¡Qué espectáculo de Catedral! Signo que habla de la misión del obispo como principio de comunión, de comunión eclesial, por supuesto, pero también como deseo de contribuir a la cohesión social, donde podamos mirarnos y tratarnos con dignidad”. Con estas primeras palabras se dirigía Monseñor Santos Montoya Torres a los numerosos fieles congregados en la Catedral de Calahorra ya como nuevo obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Don Santos Montoya Torres salió del Palacio Episcopal sobre las 10:45h, acompañado del Administrador Diocesano, D. Vicente Robredo y el arzobispo metropolitano de Pamplona-Tudela, D. Francisco Pérez. El obispo electo saludaba a la corporación municipal y autoridades presentes en la puerta del Palacio Episcopal y se dirigía a la plaza Cardenal Cascajares donde el grupo de Danzas Coletores de Calahorra le homenajeaba como es tradicional ofreciendo sus bailes regionales.

Tras las danzas, el obispo electo accedió a la Catedral y fue presentado al cabildo al bajar las escaleras de acceso. El deán, D. Julián Blázquez, le dio a besar el “lignum crucis” y a continuación le ofreció el hisopo para la aspersión con agua bendita a los presentes.

El obispo electo y sus acompañantes partieron después hacia la capilla de los Santos Mártires donde rezaron durante unos instantes. Tras este momento de recogimiento se dirigieron a la sacristía para comenzar la celebración.

Pasadas las 11.00h. comenzaba la procesión desde la sacristía encabezada por diáconos, el obispo electo, el colegio de consultores, canónigos y obispos. Cerraban esta procesión el administrador diocesano y el nuncio, quien presidió la celebración hasta la toma de posesión del nuevo obispo.

Después del saludo inicial del nuncio, D. Vicente Robredo, administrador diocesano durante la sede vacante, se dirigió a la asamblea y le dedicó unas palabras al obispo: “D. Santos, su corazón le ha abierto nuestra diócesis, para que more en él, lo pastoree, lo acompañe en sus luces y sus sombras, le ayude a separar lo ya marchito de lo vivo y perenne; le abra una luz en medio de la angustia, una certeza en tanta incertidumbre, lo nutra con el Pan y la Palabra, con la unción del Espíritu y sus dones”.

Concluidas las alocuciones del Administrador y del Nuncio, llegó el momento de la Toma de Posesión con la presentación de las letras apostólicas. Un ministro le entregaba el báculo y acompañado por varios canónigos ocupaba la cátedra episcopal tomando posesión de esta. A continuación, daba lugar el rito de adhesión y obediencia donde salía una representación diocesana para saludar al nuevo obispo (dos sacerdotes, una religiosa, la secretaria del Consejo Diocesano de Pastoral, una familia, un representante de jóvenes, un representante de las cofradías y un representante de la pastoral de la Salud).

Puestos todos en pie, finalizaba el acto de adhesión y obediencia con el canto “Gloria a Dios en el cielo” de Palazón y comenzaba la Liturgia de la Palabra.

Al concluir la lectura del Evangelio el ya obispo diocesano dirigía sus primeras palabras como pastor a su pueblo. Don Santos destacó los tres signos que nos ofrece la liturgia, el anillo: “el afecto al Señor es el afecto a la Iglesia. Sin afecto a la Iglesia, no esperemos encontrar al que dio la vida por ella. Y si no somos fieles a la Iglesia, no esperemos que la gente identifique en ella al Señor”, la mitra: “Sabemos que el Señor nos quiere así, con una conducta digna de él, reflejo de su santidad. Es por otra parte, una llamada a todos los bautizados. Ningún cristiano puede decir que el significado de la mitra, la corona de gloria que no se marchita, no va con él.” Y por último el báculo: “La autoridad que se nos confía es para servir mejor a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados, a las víctimas. No podemos huir ante el lobo”.

Montoya Torres estuvo acompañado por numerosas autoridades civiles y militares de la zona, así como de una veintena de obispos entre los que ha destacado la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, los cardenales arzobispos de Madrid y Valladolid, Mons. Carlos Osoro y Mons. Ricardo Blázquez.

También le acompañaron el arzobispo de Zaragoza y anterior prelado de la diócesis riojana, Mons. Carlos Escribano, el arzobispo riojano de Mérida-Badajoz, Mons. Celso Morga, el arzobispo de Pamplona-Tudela, Mons. Francisco Pérez y el arzobispo emérito de Burgos, Mons. Fidel Herráiz.

Junto a ellos estaban también presentes, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Javier Argüello, los obispos riojanos de Osma-Soria y Cuenca, Mons. Abilio Martínez Varea y Mons. José María Yanguas respectivamente, el obispo de Tarazona, Mons. Eusebio Hernández, el obispo de Bilbao, Mons. Joseba Segura, el obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán, el obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde, el obispo de Jaén, Mons. Sebastián Chico, el obispo auxiliar de Toledo, Mons. Francisco César García Magán, el obispo auxiliar de Valencia, Mons. Arturo Ros, el obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo, el obispo emérito de Tarija (Bolivia), Mons. Javier del Río y los obispos auxiliares de Madrid, Mons. Jesús Vidal, Mons. José Cobo y Mons. Juan Antonio Martínez Camino.

A todos ellos se les unían más de 80 sacerdotes diocesanos que acompañaron al obispo en su inicio ministerial.

Mañana, domingo 6 de marzo, el nuevo obispo oficiará la misa de presentación en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, a las 13:00h. y el mismo día, a las 20:00h. celebrará otra eucaristía de presentación en la concatedral de La Redonda de Logroño.