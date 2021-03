La Rioja no quiere "levantar" el cierre perimetral de la comunidad en Semana Santa

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado este miércoles que la comunidad autónoma permanecerá, al menos, una semana más en el nivel 4 del conocido como 'Semáforo' (Plan de Medidas según Indicadores) así como que su "previsión" es no levantar el cierre perimetral de la región en Semana Santa.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la presentación de la novedosa iniciativa 'Redescubre el Museo' en el Museo de La Rioja. En concreto, la presidenta del Gobierno regional ha recordado que "la preocupación" de su Ejecutivo es "evitar el repunte de contagios, algo que con el esfuerzo enorme de todos los riojanos hemos ido consiguiendo y queremos seguir bajando los niveles y que ese repunte no suceda".

Por ello, "como ya he adelantado en anteriores ocasiones, no habrá Semana Santa y la intención del Consejo de Gobierno es no levantar el confinamiento perimetral".

Aún así, ha explicado, "potenciaremos el movimiento interno en La Rioja para aquellos que se quieran desplazar o descansar pero no va a haber Semana Santa y si no hay novedad no habrá levantamiento del confinamiento perimetral". Además, la presidenta regional ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha considerado "no pasar de nivel" esta semana.

INCIDENCIA COVID-19 EN LA RIOJA POR MUNICIPIOS

Logroño ha visto descender levemente sus casos activos por coronavirus en las últimas 24 horas al pasar de los 74 de ayer a los 70 de este miércoles (4 menos), según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional.

El Ejecutivo riojano ha actualizado este miércoles los datos de los municipios con más de mil habitantes. Los casos activos son las personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de diez días desde el inicio de los síntomas.

Siguiendo esta información, Arnedo suma uno, de 47 a 48; y a gran distancia se sitúa Calahorra, tercera localidad con más casos activos por coronavirus, que ha visto aumentar sus casos en seis en las últimas 24 horas, hasta los 18.

También sube Alfaro, con un caso más hasta los 8 y Lardero se queda en seis (uno menos que ayer). Pradejón también aumenta en dos casos hasta los 4 y Haro se queda con tres (dos menos que ayer) y misma cifra que Albelda que se mantiene estable con respecto hace 24 horas.

Cierran la lista Nájera con dos casos (uno menos que ayer) y Villamediana, Rincón, Navarrete, Alberite, Cenicero, Ezcaray y Nada se sitúan con un caso cada localidad.