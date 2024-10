El punto de inflexión que cambió la vida del exfutbolista Raúl Ruiz: "Sentí un vacío"

Criado en el barrio logroñés de Yagüe y exfutbolista, entre otros equipos, del desaparecido Club Deportivo Logroñés, Raúl Ruiz es conocido por haber formado parte del mítico equipo que logró el ascenso a Primera División en 1987. Tras colgar las botas, se convirtió en una figura destacada de la comunicación deportiva, primero realizando reportajes sobre fútbol modesto, y más tarde como comentarista, analista y presentador. Trabajó en el famoso programa 'El Día Después' junto a Michael Robinson y Maldini, donde dejó huella con su estilo cercano y ameno.

Hoy, Raúl Ruiz da un paso adelante en su carrera al anunciar su candidatura para presidir la Federación Riojana de Fútbol, con elecciones previstas para el 10 de diciembre. Convencido de que “ha llegado el momento del cambio”, Ruiz se enfrenta a un escenario marcado por la gestión de Jacinto Alonso, quien ha estado al frente de la Federación durante los últimos 16 años. Según Raúl, la intención es clara: “Refrescar y que entren ideas nuevas, gente joven y otros retos”.

Van a ser 80 los asambleístas elegidos con 40 clubs, 24 futbolistas, 8 entrenadores y 8 árbitros, quienes determinen la persona, que decidirá el destino del fútbol riojano, en los próximos años. Hay otros dos candidatos más, Jesús Alonso y Gustavo Sáenz.

La decisión de presentarse no fue sencilla, pero hubo un momento clave que definió su rumbo. “Hay un punto de inflexión en mi vida, que es cuando muere Michael Robinson”, comenta emocionado. “Era mi hermano, mi referente televisivo. Si Michael hubiera estado vivo, quizá no hubiera dado este paso, pero sentí un vacío en lo que estaba haciendo”. Su camino hacia la presidencia comenzó tras una charla en Logroño, cuando supo que el actual presidente no podía volver a postularse. “Ahí me enteré que era posible hacer un cambio. Hablé con clubes y muchos me dijeron que estaban por el cambio, y así me lancé”.

Raúl cuenta con el apoyo de figuras como Miguel Ángel Lotina y Agustín Abadía, quienes forman parte de su equipo. En cuanto a los cambios que considera más urgentes, menciona la necesidad de apoyar a los clubes económicamente: “Se puede llegar a un acuerdo con una entidad bancaria para adelantar parte de la subvención a los clubes, porque al principio de la temporada les falta liquidez. Tenemos que apoyar al fútbol riojano de esa manera”.

El fútbol riojano, según Ruiz, está dividido: “No solo entre la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés, sino también entre los equipos de la Rioja Alta, la Rioja Baja… noto como que en ciertos lugares la federación les pilla lejana”. Considera fundamental recuperar la unión, aunque admite que “es difícil contentar a todos”.

Para Raúl, el futuro del fútbol base es clave. “Estás sembrando el embrión de educación y valores, algo importantísimo. Nos gustaría trabajar en que los futbolistas activos puedan obtener su titulación de entrenador gratuitamente para ayudar a las categorías inferiores”. También señala la importancia de educar a los padres para reducir la presión sobre los jóvenes deportistas: “Todos creemos que tenemos a Messi en casa, pero los padres deben entender que en los entrenamientos solo habla el entrenador”.

Sobre las diferencias entre el fútbol actual y el de hace 25 años, Raúl destaca: “Antes no se pagaba por jugar al fútbol, ahora es impensable. Los clubes necesitan ingresos para cubrir los gastos, pero los valores del fútbol siguen siendo los mismos” y añade "yo sigo diciendo lo mismo, el fútbol es el mismo, los valores del del fútbol que se transmiten son los mismos o sea y y el deporte en generalpero el fútbol en particulartiene uno unos valores maravillosos

Raúl Ruiz está decidido a dejar su carrera en televisión para dedicarse al 100% a la Federación Riojana de Fútbol, convencido de que su experiencia y su pasión por el deporte pueden marcar un nuevo rumbo para el fútbol en La Rioja.