El precio del alquiler en La Rioja registró su pico máximo en 2022

El precio del alquiler alcanzó su nivel máximo en algún momento del pasado año en La Rioja, con un tope de 8,40 euros por metro cuadrado en junio, según los datos difundidos este viernes por el portal inmobiliario Fotocasa.

El alquile alcanzó su precio máximo en otras doce comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Galicia.

En todas ellas, a lo largo del pasado año se alcanzó su precio récord desde 2006, año desde el que Fotocasa -que suma más de 1,5 millones de anuncios de inmuebles en venta o en alquiler- tiene registros. Además, a nivel nacional el precio del arrendamiento alcanzó máximos hasta en tres ocasiones (mayo, junio y julio), y cerró el ejercicio con un precio medio de 11,03 euros/m² al mes y una subida interanual del 7,4 %, el tercer aumento más alto desde 2007 en España, según Fotocasa.

En 2022, solo en cuatro comunidades el precio del alquiler no llegó a su máximo: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, estando en estas dos últimas muy cerca de los máximos, que seguramente se alcanzarán en los próximos meses de 2023. No obstante, a nivel de distritos, todos menos uno de la ciudad de Barcelona alcanzaron máximos en algún momento de 2022 y en Madrid tan sólo quedan 4 distritos que aún no han llegado a este punto.

Por provincias, de las 50 analizadas hay 36 de ellas que alcanzaron máximos en el precio del alquiler en algún momento de 2022 y de las capitales, en 39 de las 46 analizadas se llegó al precio más alto. Fotocasa señala que tras la caída de precio en 2021 por el descenso de la demanda durante la pandemia, la demanda despertó muy fuerte haciendo que el mercado no pudiese absorberla.

Además, existe una oferta muy pronunciada, de en torno al 35 % a nivel nacional. Asimismo, el portal añade que estos incrementos de precio ponen de manifiesto la alarmante situación que atraviesa el mercado del alquiler, "en el que no hay nada en el horizonte que pueda ayudar a su equilibrio".