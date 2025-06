Plantas de biogás en La Rioja: Entre la oportunidad energética y el rechazo vecinal

El futuro en el mundo de la energía es siempre interesante y, en gran medida, polémico. En ese futuro se vislumbran los diferentes intereses.

Dos empresas proyectan cinco plantas de biogás en Sorzano, Hervías, Cervera y Pradejón. La Ley del Paisaje de La Rioja restringe la creación de este tipo de fábricas de manera que, al parecer, solo hay once localizaciones posibles. No hay mucho donde elegir.

el biogás es un gas renovable

El biogás es un gas renovable, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, que se genera a partir de la descomposición de residuos orgánicos —especialmente agrícolas y ganaderos— en un entorno sin oxígeno, un proceso conocido como digestión anaerobia. Este gas puede utilizarse para producir electricidad, calor o como combustible, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, durante este proceso se genera el mencionado digestato, que puede utilizarse como fertilizante orgánico, reduciendo el uso de abonos químicos y mejorando la salud del suelo.

El sector defiende que las plantas de biogás representan una herramienta clave en la economía circular, al valorizar residuos que, de otro modo, terminarían en vertederos o contaminando el entorno.

El sector del biogás en auge en toda Europa

Uno de los retos más estimulantes que se plantean estas empresas es el de utilizar también los residuos de la uva para la producción energética.

Si todos los trámites salen adelante, estas cuatro plantas podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la región.

empresa b.power

La empresa B. Power proyecta cuatro plantas de biogás en La Rioja. La inversión asciende a 25 millones de euros. Su puesta en marcha supondría unos 80 puestos de trabajo.

Pero hay más datos retorno, la puesta en funcionamiento de las instalaciones generarían más de un millón de euros en cada municipio solo en impuestos, más otros aproximadamente 100.000 al año.

De los cuatro futuros proyectos nos quedamos con el que está previsto en la comarca de Cervera, cerca de Valverde.

plataforma "no planta biogás"

Natalia Jiménez, portavoz de la plataforma "No Planta Biogás - Cervera de Río Alhama", pone la voz a un colectivo de unas 45 personas que están en contra de su instalación en la zona.

Explica en COPE que "se trataría de una planta donde se van a manipular residuos, purines, a poco más de 600 metros del núcleo urbano, una planta que va a provocar un tránsito de camiones con toda esta materia prima, una planta que nos va a transformar bastante nuestro día a día y, bueno, pues no queremos esto cerca del pueblo, a 600 metros, poco más de 600 metros".

"Cuando un vecino abra su ventana de casa, ¿qué es lo que va a oler ahí? ¿realmente creemos que no se va a oler absolutamente nada? El cierzo viene de esa dirección, de la planta hacia el pueblo. Entonces, nuestra preocupación es alta". Y continúa, "¿los camiones por dónde van a pasar? ¿Cerca del colegio, del médico? No, o sea, no nos parece que sea el sitio adecuado para este negocio, vamos", explica.

En cuanto a la afectación a la salud, la plataforma argumenta "contaminación acústica, contaminación del aire, vibraciones, todo. O sea, sí, es un problema de salud también", asegura.

"No queremos de ninguna manera es que se ubique a 600 metros del pueblo. Ni de nuestro pueblo ni de ningún otro", concluye.

"Nuestra situación es contra reloj, trabajando, estudiando el proyecto, porque estamos en el momento de las alegaciones. O sea, el proyecto ahora mismo se encuentra en medioambiente y en urbanístico, y las alegaciones de urbanístico se acaban el día 12 y medioambiente diez días más tarde. Y este es el tiempo que tenemos", detalla en cuanto al calendario previsto.

el ayuntamiento de cervera escucha la propuoesta de la empresa

Álvaro Forcada es el alcalde de Cervera. En COPE quiere llamar a la prudencia y a la tranquilidad. Asegura que "hay algún interés especial en crear alarma social, pero, bueno, aquí, de momento, lo único que hay encima de la mesa es que una empresa se ha interesado; en realidad, es la segunda empresa que se interesa por la zona de Valverde para montar una planta de biogás. La primera, pues al final no avanzó. Esta sí que ha avanzado más y ha presentado un anteproyecto", detalla.

"Es un proyecto como cualquier otro que se presenta en el ayuntamiento. Nosotros tenemos que dar traslado, pedir los informes pertinentes a las distintas administraciones. Y, bueno, esto no ha hecho más que empezar, o sea, la tramitación está en su fase inicial y ahora tenemos que ir recibiendo todas las contestaciones de los diferentes organismos. Tiene que informar Medio Ambiente... Entonces, pues yo creo que tenemos que ser prudentes y analizar también cuál es el funcionamiento de la planta, cómo funcionan... Bueno, nosotros sí que tenemos cierta información pero, bueno, yo creo que hay que informarnos mejor porque lo que sí que es cierto es que se están montando muchas por España plantas de este tipo". "Debemos ser prudentes y esperar. No es una cosa inminente, está en una fase muy incipiente".

"Independientemente de que se generen puestos de trabajo (5:10)o de que se traiga riqueza al municipio, pues somos los primeros que estamos interesadísimos en la seguridad, en que todo se gestione de una forma consecuente y que se haga todo con sentido común".

En cuanto al empleo, "en la comarca de Cervera crear puestos de trabajo cuesta. Entonces, el que aquí una empresa, sea la que sea, venga y pueda instalarse con una creación de 10-12 puestos de trabajo, 15, que es lo que se está hablando aquí, puestos directos más los indirectos que correspondan, pues, hombre, por lo menos es para sentarse y escucharla".

lo que dice la empresa

"No, realmente no tiene ningún inconveniente ni peligro, al revés, son un beneficio para los vecinos de la sociedad en la que se implanta, principalmente porque se higienizan los subproductos que están actualmente aplicándose en el terreno"., asegura María Diez, CEO de b.Power.

¿Y en cuanto a los ruidos?. "No, no van a oír nada, o sea, la planta no emite ningún ruido, lo único que tiene es un filtro, porque el proceso que, o sea, el proceso principal de la planta es una digestión anaerobia y son tanques que están totalmente estancos y lo único que trabaja ahí dentro es una bacteria que no hace absolutamente ningún ruido", y continúa "lo que puede tener algo más de ruido es el tránsito de camiones, pero realmente hemos estado estudiando cuáles son los accesos a las plantas y las plantas las ponemos en ubicaciones donde puedas acceder a través de caminos y no a través de un núcleo urbano para no molestar a la población cercana".

El olor al revés, lejos de oler porque los tanques, como te he dicho, son estancos, no puede salir oxígeno ni puede entrar oxígeno, entonces no puede haber ninguna emisión, tú alrededor de la planta o en la misma planta no hueles nada y los vecinos que están alrededor tampoco".

Incluso estas plantas reducen el olor porque los purines ya no se aplican al campo, que realmente genera un olor tremendo durante bastante tiempo además y luego las granjas que hay alrededor reducen la estancia de sus propios purines en sus balsas, entonces siempre van a tener bastante menos volumen de purines en sus balsas, es por eso que se reduce el olor muchísimo porque el material que sale además de la digestión es un biofertilizante o digestato y este ya no tiene olor, se aplica a los campos de alrededor de la planta y no tiene olor.

Y también es contundente en cuanto a los puestos de trabajo. "Además va a traer puestos de trabajo de diferente cualificación por lo que realmente es una llamada para que los jóvenes o los un poco más adultos puedan instaurarse y mantenerse, mantener la vivienda en su pueblo y luego aparte de ello toda la planta deja unos impuestos que son muy importantes para poder ser invertidos en temas sociales dentro de o en servicios en lo que deseen".

En cuanto a plazos, es todavía incipiente, "estamos en plena tramitación inicial, a nosotros nos gustaría poder empezar la construcción como tarde dentro de dos años", explica.