¿Cuándo abren mi piscina? El buen tiempo adelanta la temporada

Llevamos ya una semana de buenas temperaturas, empiezan a verse los pantalones cortos y las camisas de lino. Mañana bajan un poco las temperaturas, de los casi 30 grados que alcanzamos hoy bajaremos más de 5 puntos, hasta los 23 y con muchas más nubes. Eso sí, parece, aun que aun es tiempo para decirlo, la semana que viene volverá a ser de sol y calor, y con este buen tiempo, las comunidades de vecinos empiezan a poner en marcha la maquinaria para tener a apunto las piscinas.

En La Rioja hay casi 5.200 piscinas, Logroño se corona como la ciudad que más tiene con 520. Esto hace una media de una piscina por cada 61 habitantes... Y organizarse todos y que no haya problemas es casi una tarea imposible. Por eso, los administradores de fincas comienzan una temporada de poco aburrimiento en los despachos. Eduardo Giménez es administrador de fincas, nos ha explicado que la previsión es que abran tu piscina la próxima semana, al final, este tiempo invita a ello. "La previsión es para principios de junio", ha aclarado a COPE Rioja, principamente porque así "coincide con los finales del colegio, las jornadas intensivas en los colegios y que la gente tiene más tiempo para ir a la piscina".

Esta temporada de primavera que tiene tantos altibajos de temperatura, cuando estamos a 30 grados a las tres de la tarde y a 7 a las 6 de la mañana, aumenta la intensidad de actuaciones de las comunidades. Poner fin a la temporada de calefacción central mientras preparan la apertura de las piscinas: "Necesitamos coordinarnos y repartirnos todo lo que tenemos que hacer, se nos juntan bastantes cosas".

Y con las aperturas de las piscinas vienen las dudas, los roces con tus vecinos y los problemas de convivencia. Al final, aunque haya normativa establecida para todo, tanto por los estatutos de las propias comunidades que suelen tener su propia normativa, como por las ordenanzas municipales donde limitan los ruidos y demás, siempre hay discrepancias y abusos: "El problema que se suele producir es cuando hay abusos, no de usar una colchoneta o un balón puntualmente. Cuando alguien molesta a los demás".

Al final la adminsitración tiene que cuadrar el acuerdo entre el molesto y los molestados para evitar que la cosa vaya a mayores. Las normas varían mucho pero una de las grandes peleas es la del barullo y la del humo. ¿Se puede fumar en una piscina comunitaria? "Las piscinas son una zona común, si alguien manifiesta que no está conforme con que se pueda fumar es más que sufuciente para que no se deba fumar", aclara Enrique, y aclara "los derechos de unos empiezan donde acaban los del otro, si a alguien le molesta, es de civismo no hacerlo".