DESCUBRIENDO UBRIQUE | 30 ENERO 2026 | C.I.H.U. (CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE UBRIQUE) SAN JUAN DE LETRÁN
Este Centro se ubica en la antigua iglesia de San Juan de Letrán, del siglo XVII, un edificio monumental y enigmático por su planta octogonal, única en la provincia. Este templo, probablemente inacabado y con fachada inspirada en la Basílica de San Andrea de Mantua, fue inicialmente una ermita relevante, luego vivienda particular, y tras una restauración en 2008-2009, se convierte en un espacio museístico. En su planta superior, ofrece un recorrido cronológico por la historia de Ubrique desde la prehistoria hasta la actualidad, destacando el mundo ibérico-romano, la marroquinería y las tradiciones. La planta baja alberga restos arqueológicos de Ocurri y exposiciones temporales variadas, además de una sala de vídeos. Es un lugar clave para comprender la historia y la identidad de Ubrique, situado estratégicamente en el centro histórico.
