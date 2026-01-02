Borrasca Francis: No será una Filomena pero La Rioja se prepara para ver nevar a cualquier cota, coincidiendo con las cabalgatas de los Reyes Magos

La Rioja ha comenzado el año con temperaturas bajas y nieblas orográficas en el Valle del Ebro, pero la situación está a punto de cambiar. Actualmente, la región se encuentra bajo la influencia de la borrasca Francis, que envía frentes con vientos cálidos del suroeste. Sin embargo, este calor solo se percibe en zonas de montaña, ya que en el valle persiste la inversión térmica con aire frío acumulado, manteniendo un ambiente gris y húmedo.

Cambio radical para el fin de semana

La primera parte del fin de semana mantendrá un ambiente gris, con precipitación sobre todo en zonas de montaña y una cota de nieve relativamente alta, en torno a los 800 o 1.000 metros. El domingo, sin embargo, llegará un "cambio radical de tiempo" con la entrada de una masa de aire muy fría, ártica marítima, que provocará un descenso muy importante de las temperaturas.

Según el divulgador meteorológico, José Calvo (Meteosojuela), la interacción de esta masa de aire frío con la humedad aportada por la borrasca Francis favorecerá la aparición de precipitaciones que se dan de en forma de nieve en cotas muy bajas. "Prácticamente, es posible ver nevar en toda La Rioja a cualquier nivel", ha asegurado el experto.

Es posible ver nevar en toda La Rioja a cualquier nivel" José Calvo Divulgador meteorológico

Un 'día helador' para recibir a los Reyes

El lunes, día de la Cabalgata de Reyes, será un "día helador", ha advertido José. La influencia de la masa de aire ártica dejará mínimas muy bajas, bajo 0, en todo el valle y máximas que rondarán los 5 grados. Aunque el riesgo de precipitación es bajo, si aparece "va a ser en forma de nieve en cualquier cota", por lo que podría nevar en Logroño.

Previsión invernal, pero no es Filomena

El experto ha explicado que, si bien el escenario es similar al de Filomena por el choque de 2 masas de aire (una muy fría y otra húmeda), no tendrá la misma magnitud. "Filomena fue muy intensa y esto es mucho más de menos sentido", ha matizado, aunque este choque sí provocará nevadas en cotas bajas.

De cara a la próxima semana, se mantendrá un "ambiente totalmente invernal". El anticiclón en el Atlántico y las bajas presiones en Europa canalizarán vientos del norte que traerán más frentes. Se espera riesgo de nevadas en cotas bajas hasta el jueves, día en que las temperaturas podrían comenzar a subir ligeramente.