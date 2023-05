Hermoso sobre Escobar: "No creo que logroñesismo sea estar con esa pachorra sin hacer nada durante 30 años"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha propuesto al candidato del PP, Conrado Escobar, un "cara a cara" paraconfrontar modelos de ciudad. Hermoso de Mendoza dice no saber "con claridad" si en el PP "están en contra de todo" lo que se ha hecho estos cuatro años" o si algunas cuestiones les parecen acertadas". A su juicio, como Escobar y él son las dos personas que tienen "opciones a ser alcalde de Logroño" le ha pedido que "no tenga miedo" para que puedan "confrontar qué supone el consenso, la convivencia y la concordia".

"Escobar dijo, hace un tiempo, que va a eliminar el carril bici de Avenida de Portugal y que el consenso es dos o tres comerciantes amigos, o dos o tres ciudadanos, que representan la voluntad de la mayoría", ha señalado al tiempo que ha visto interesante "confrontar" esta idea, que "no responde a la realidad".

El pasado miércoles 10 de mayo, antes del comienzo de la campaña, Pablo Hermoso de Mendoza dijo que en su campaña electoral no cabrían los insultosy rechabaza una campaña agria. Sin embargo, hoy ha estado agrio al referirse al candidato del Partido Popular, Conrado Escobar. "No creo que ser alcalde de Logroño sea estar de cafés o estar en la calle. Hay que gestionar, hay que trabajar duro, hay que conseguir fondos europeos, hay que hacer que la ciudad avance. No creo que alcaldear, logroñear, logroñesismo sea estar ahí con esa pachorra sin hacer nada durante treinta y tantos años", ha aseverado.

Conrado Escobar respondía a esas acusaciones. "Nosotros como Partido Popular tenemos claro que la moderación y que la parte propositiva tiene que seguir siendo el hilo argumental principal de nuestra campaña, que tenemos que seguir explicando a la gente como hoy estamos haciendo", ha resaltado.

