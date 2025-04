Ocho cursos para mejorar la empleabilidad en Logroño: Totalmente gratuitos

El Ayuntamiento de Logroño oferta, a través del Servicio Municipal de Orientación y Promoción Sociolaboral, ocho cursos cortos gratuitos durante los próximos meses para favorecer la empleabilidad y dirigidos a personal en situación de desempleo y que participen de un proceso de orientación laboral.

Las concejalas de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, y de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía, Celia Sanz, han visitado al alumnado que está realizando un curso de limpieza de cristales organizado por el Servicio Municipal de Orientación y Promoción Sociolaboral.

las salidas laborales como objetivo principal

El Ayuntamiento busca que sean cursos que tengan demanda y salidas profesionales. Es por ello que se trata de cursos que registran un alto grado de ocupación, colocación y enorme satisfacción de los participantes.

Los cursos van destinados, en su mayoría, a aquellas personas que, en ocasiones, no tienen disponibilidad de tiempo o que les cuesta acostumbrarse a una rutina de formación. En determinados casos, sin terminar el curso, son llamados para desarrollar un puesto de trabajo.

desarrollo profesional y personal

Patricia Sainz ha destacado la gran labor que desarrollan los servicios sociales del Ayuntamiento en el área de Empleo, que se dedican a "ayudar a todas aquellas personas que tienen dificultades en acceder al mercado laboral por distintas cuestiones".

En ese sentido, dentro de esa área no sólo se desarrolla una labor de acompañamiento individual, sino que desarrollan diferentes tipos de cursos formativos: "Sirven no solamente para ese primer empleo que se pueda tener, sino también para complementar la formación de la que ya disponen con algo más específico que aporte un plus a su currículum", ha añadido la concejala.

En concreto, los programas que se van a desarrollar a lo largo de este trimestre son de limpieza de cristales, cocina saludable, primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar, carretilla elevadora, manos que activan, ergonomía y movilización, manipulador de alimentos y tapas saludables.