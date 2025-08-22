Nueva víctima mortal en la carretera: Fallece un joven de 19 años tras una salida de vía en la AP-68 en Haro

Las carreteras riojanas se vuelven a teñir de luto en un mes de agosto trágico. Un mes en el que los jóvenes están siendo tristemente protagonistas.

Un joven de 19 años ha fallecido en la madrugada de este viernes tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en el punto kilométrico 82, en Haro.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Bomberos del CEIS, así como recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud (Seris). También se ha alertado del siniestro a la Guardia Civil.

El conductor, único ocupante del vehículo, ha fallecido en el lugar del accidente, producido sobre las 00.30 horas.

SOS Rioja, con posterioridad, ha avisado a los servicios funerarios para proceder al traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de Logroño y a la ERIE psicosocial para asistir a los familiares del fallecido.

víctimas en carreteras riojanas pero diez riojanos fallecidos

El mes de agosto sigue siendo trágico. Con el dramático accidente de este viernes, en el que ha fallecido un joven de 19 años, ya son cuatro las víctimas mortales del mes. Aunque en las carreteras riojanas el número de víctimas contabilizadas por la Dirección General de Tráfico se eleva a seis, hay, con el de este viernes, otros cuatro fallecidos riojanos que han perdido la vida en carreteras de Álava y Navarra.

El pasado lunes, una logroñesa de 54 años perdía la vida tras ser arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el ascén. Un accidente que se producía en la autovía Logroño-Pamplona, en territorio navarro.

El 15 de agosto, una joven de 17 años de Rincón de Olivedo moría tras precipitarse su coche a un barranco al volver de las fiestas de Alfaro.

Unos días antes, otro joven riojano y uno navarro, ambos de 22 años, fallecían en Álava tras sufrir una colisión con otro vehículo cuando volvían de las fiestas de Vitoria.

Antes de estos trágicos siniestros hay que remontarse hasta el 11 de marzo para encontrar otra víctima en las carreteras riojanas. En este caso, no iba dentro de un vehículo, sino que fue atropellado. Un marroquí de 33 años fue arrollado en la LR-321.

El 18 de de febrero, un operario de asistencia en carretera, de 45 años y vecino de Calahorra, murió atropellado en Villafranca, Navarra.

El 11 de febrero, un motorista de 66 años, vecino de un municipio riojano, fallecía al salirse con su moto de la vía. Y ese mismo mes, días antes, un joven vecino Arnedo, de 21 años, fallecía tras una colisión contra un camión en la A-68, en Tudela.

Durante el primer mes del año, perdía la vida otro joven de 21 años en un accidente en la N-111, en Lardero. Y en ese mes, un hombre de 87 años fallecía en un accidente en una ambulancia en la que era trasladado.

Diez víctimas mortales por accidente de tráfico en lo que va de año. Es el tráfico balance hasta el momento de este 2025.