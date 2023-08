Muwi 2023 sube el telón en Logroño: Los artistas que pondrán la banda sonora al exitoso festival

MUWI La Rioja Music Fest última ya los detalles de su séptima edición consolidado como el festival de referencia de La Rioja y la cita ineludible del verano en la zona norte tras un exitoso 2022.

Desde mañana 31 de agosto y hasta el 3 de septiembre Logroño disfrutará de Muwi 2023. Puedes consultar la programación y cómo hacerte con un abono en https://www.muwi.es/





MUWI La Rioja Music Fest arranca su séptima edición consolidado como el festival de referencia de La Rioja y la cita ineludible del verano en la zona norte tras un exitoso 2022. Comienza una campaña en la que hacer valer los resultados de anteriores ediciones, con guiños evidentes al momento en el que nos encontramos, se ha presentado el cartel completo al que se han añadido a La M.O.D.A., Varry Brava, Grises (en su año de despedida), Siloé, Merino y Mil Córdobas las confirmaciones de hoy Iván Ferreiro, Quique González, Joe Crepúsculo, Kokoshca, Los Tiki Phantoms, Los Invaders, Lady Banana, Los Flamingos, Impacto Vudú, La Cosecha Mestizaje Band, Little Niño, Pin Pan Pum Disco y MUWI Amadeus Band aunque los promotores aseguran que todavía quedan algunas sorpresas que desvelar del cartel. MUWI es MUsic + WIne, la unión de música y vino en un festival innovador, fresco y acogedor, en el corazón de La Rioja.

MUWI LA RIOJA MUSIC FEST reincide en los atributos que le imprimen su propio la inmersión en música y experiencia en un marco que refuerza la identidad riojana: gastronomía, creatividad y cercanía en actividades nocturnas y diurnas para todos los públicos.

MUWI LA RIOJA MUSIC FEST es una oportunidad perfecta para descubrir Logroño y despedir el verano luciendo moreno copa en mano. Con este gran grupo el cartel toma la dimensión a la que nos tiene acostumbrados, aunque se guardan más sorpresas…

IVÁN FERREIRO

Iván Ferreiro, pasó por MUWI 2019 en un multitudinario concierto que, no solo llenó los patios de la bodega, sino que fue unos de los más recordados de todas las ediciones del festival. Un repaso, ante la audiencia entregada, de grandes éxitos de tanto de su época en Los Piratas como en solitario, y entre las que destacaron ‘Años 80’ y ‘El Equilibrio Es Imposible’. Vuelve ahora con nuevo disco y con ganas de emocionarnos con su nuevo álbum “Trinchera Pop”: canciones que son himnos como “En el alambre”, o el homenaje de “La humanidad y la tierra”, o la apoteosis clásica de “En las trincheras de la cultura pop” son solo las puntas de lanza de un disco enorme, redondo y explosivo.

QUIQUE GONZÁLEZ

Quique González es uno de los nombres imprescindibles de la historia del rock and roll de nuestro país. Desde que debutó en 1998 con “Personal”, y tras haberle escrito a Enrique Urquijo ese mismo año la ya mítica canción “Aunque tú no lo sepas”, el artista no ha parado de regalar al público verdaderas joyas de discos. Su libro de estilo es inconfundible, siempre surtido por la música de raíz norteamericana honestamente modulada en un castellano evocador, pero su periplo también ha admitido síntomas de reinvención como demostró esa vuelta a los orígenes, desde el poso de la madurez, que fue su último álbum “Sur en el Valle” (2021) 31 agosto 3 septiembre 2023 www.muwi.es festival@muwi.es.

El artista arranca este año una nueva gira para celebrar sus primeros 25 años en la música. A lo largo de todo este tiempo se ha ido labrando una carrera llena de actividad constante y una discografía muy sólida, con 11 álbumes de estudio, un par de discos en directo y varios singles. Quique González celebra la efeméride como más le gusta, saliendo a la carretera a cantar con los seguidores que le han acompañado durante todos estos años.





JOE CREPÚSCULO

Continúa la gira de presentación de su flamante nuevo álbum “Trovador Tecno”. Una celebración “electrónicagoliardesca” oficiada y transmitida por un trovador que destila los mejores ritmos para tal ocasión. Joe vuelve con capa y cancionero irrefutable acompañado en esta ocasión del juglar Aaron Rux.

Las canciones de Joe son píldoras para el alma y los pies, y es en ese sentido donde disfrutamos del mejor Joe: del oficiante que te hace partícipe del jolgorio. Joe Crepúsculo se incorpora al cartel de MUWI como uno de los mejores representantes del electropop que cultivaron y cultivan grupos como Astrud, Hidrogenesse o La Casa Azul. Su esperado directo será uno de los que más anime a los asistentes a esta nueva edición de MUWI La Rioja Music Fest.

KOKOSHCA

El grupo navarro Kokoshca está en pleno estatus de madurez, tras colaborar con una institución en el rock español como 'El Drogas' su tránsito por los caminos de la vanguardia les ha conducido hasta un punto en el que los críticos musicales y los expertos coinciden: grupazo. Son salvajes, sí. Y bicéfalos, porque también saben hacer baladas abolladas donde se derrama gota a gota el dulce néctar del pistilo de una planta carnívora, dispuesta a devorar influencias siempre irreprochables. Su descaro sólo se equipara a su inaudito don para componer himnos de última fila de un autobús que conducen por turnos Martin Rev, Jonathan Richman, Evaristo y Lou Reed. Y sobre todo, Kokoshca transmiten la certeza de que no van a entregar nunca material mediocre, que su futuro siempre será interesante, valiente y, sobre todo, peligroso. Escucharemos ecos de aullidos rockeros como Burning, Tequila y reminiscencias de Loquillo y los Trogloditas.

LOS TIKI PHANTOMS

Desde lo más profundo del Hawai más supersticioso nos llega una misteriosa banda con oscuras intenciones. Este cuarteto calavérico, vistiendo sus mejores galas, nos brinda un surfrock’n’roll instrumental de lo más bailable con influencias tan dispares que van desde the Shadows, los Straitjackets o los Satan’s Pilgrims hasta Dead Kennedys o Agent Orange pasando por auténticas leyendas de la talla de Deke Dikerson y Little Richard. Reverb a tope, sonido cristalino y sección rítmica demencial sin dejar de lado la elegancia. Con un singular directo y un look arrollador, Los Tiki Phantoms han llegado para quedarse.

LADY BANANA

A Lady Banana, el dúo formado por Nerea Bueno y Alba Villarig, le gustan los retos. Si no ¿cómo se entiende que en sus inicios se trasladaran a las calles de Londres a lidiar con toda la competencia que hay allí para tocar en las avenidas más importantes (y lo consiguieron)? Ya simplemente con montar una banda en la que tan solo dos pueden hacer todo el -y más- ruido que las formaciones de rock más potentes ya fue un reto desde el principio. Lady Banana es un dúo de retos: han versionado un tema lo más alejado posible de su estilo, lo más opuesto, lo más difícil, lo más inesperado, y así han “rockerizado» ese hit latino que es 31 agosto 3 septiembre 2023 www.muwi.es festival@muwi.es “Delito” de la gran Nathy Peluso, artista cuyo trabajo admiran ambas. El resultado es una bomba. Y como no podía ser de otra manera, se la dedican a Nathy Peluso. Recientemente han obtenido el 2º puesto en el prestigioso Certamen de Rock Villa de Madrid.

LOS INVADERS

Tras telonear a Cycle y colocar una de sus canciones en la de serie de Atresmedia “Más de 100 mentiras”, abren las puertas de los festivales y pisan los escenarios de Low Festival, Arrecife en Vivo, Deleste Festival, Presentación Montgorock, Warm Up Festival, Interestelar Festival, Polifonik Sound, Benas Fest, Cooltural Fest y B-Side Festival. Fueron ganadores del MadCool Talent 2021, entre más de 1.200 bandas participantes, lo que les dio derecho a participar en el festival MadCool de 2022. Traen un nuevo single “Lady Goodman” con una acogida bestial. Canciones bailables con ritmos pegadizos.

LOS FLAMINGOS

Los Flamingos son una ecléctica mezcla de músicos para configurar un proyecto pop-rock (indie) que no deja indiferente a nadie. Hijos de los 90 y los 2000, con sonidos rotundos y coloridos de guitarra y sintes, y más guitarras. Su música aspira a transmitir el optimismo sonoro de los himnos indie-rock, con melodías coreables y dinámicas que se alejan del ritmoplanismo-depre imperante en la actualidad. Sus cuatro miembros son animales muy diferentes, pero muy sociables. Aparentemente llevan una vida normal, pero viven con el precario equilibrio de mantenerse a diario sobre una sola pata, que bien puede ser la música.

IMPACTO VUDÚ

El nuevo flamante fichaje del mítico sello indie Subterfuge Records. Juventud, actitud y canciones irresistibles los ponen en la mesa de juego como una de las grandes apuestas para el mundo post-pandemia, que necesita dosis de diversión para superar y renovar una escena que lo pedía a gritos. Desde un garaje de Euskadi hasta las calles de Madrid, Impacto Vudú se hace hueco en la escena independiente dejando de lado grandes florituras y centrando el tiro en hacer canciones que transmitan.

LA COSECHA MESTIZAJE BAND La Cosecha Mestizaje Band es alegría, es vitalidad, es ganas de bailar, de reír y de pasarlo bien. Siete músicos con ganas de comerse el escenario y hacer que la gente disfrute con su música que mezcla el funky, con el ska y el reggae. Sobre el escenario, interpretan en su show una selección de los mejores temas de su primer disco (''Pa pasarla bien'', 2020), así como del segundo disco, que está en previsión de ser publicado a finales de este verano o principios de otoño

LITTLE NIÑO descubre a los ROLLING STONES El ilustrador Jaime Pantoja presenta por todo lo alto el segundo libro de la saga Little Niño, la serie de cuentos infantiles escrita por Dani Llabrés que descubre los universos de los artistas más legendarios de la música popular como son The Beatles, David Bowie, Aretha Franklin, The Kinks, o Elvis Presley.

En esta edición de MUWI presentarán el Cuentacuentos musical “Little Niño descubre a los… Rolling Stones”. Jaime Pantoja, ilustrador del cuento, se ocupará de la narración y The Little Band, esta vez compuesta por Moses Rubin, y Pablo Sanpa, se encargarán de la música en directo. 31 agosto 3 septiembre 2023 www.muwi.es festival@muwi.es ¡Un show con música en vivo para toda la familia!

PIN PAN PUM - FAMILY DISCO

Llega Pin Pan Pum - Family Disco, una ‘family disco’ llena de diversión para toda la familia que viene arrasando en taquillas desde el año pasado que este concepto debutó en Logroño. Estas no son fiestas exclusivamente para niños y niñas en las que solo suena música infantil, sino una auténtica sesión de discoteca en familia. Por ello, sonará desde música electrónica, funk y rock hasta un poco de reggae y world music de todas las décadas. Una sesión discotequera, o en este caso festivalera, donde te podrás divertir en familia a ritmo de tu música favorita

Escucha aquí al entrevista en COPE a Rafa Bezares, director del Muwi.