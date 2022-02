La madre de Carolina manifestó al psiquiatra que tenía un "pacto de suicidio ampliado meditado y argumentado"

La acusada de un delito de asesinato cometido contra su hija de cinco años, la niña Carolina, en un hotel de Logroño el 26 de enero del 2020, manifestó en la exploración psiquiátrica que tenía un "pacto de suicidio ampliado", con la madre e incluyendo matar a la niña, "meditado y argumentado".

Hoy se ha celebrado la décima sesión del juicio, por jurado popular, en la causa por la que se le acusa de un delito de asesinato a A.U, tras la muerte de su hija, de cinco años.

Lo ha hecho, primero, con la intervención de la policía científica y, después, de los psiquiatras que atendieron a la acusada en Urgencias y en el Módulo Penitenciario de la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro.

La doctora que la atendió el 28 de enero, un día después de su ingreso, ha contado cómo le realizó una entrevista de valoración, más amplia que el informe de Urgencias realizado el día anterior, y un test.

El motivo de ingreso había sido un intento de suicidio y en Urgencias se le vio que presentaba "ansiedad" y había que valorarla con mayor profundidad.

La psiquiatra ha explicado que, tras la valoración, entendió que la acusada estaba "consciente y no había síntomas de un trastorno mental más allá de una serie de respuestas emocionales a las circunstancias".

Evocaba sin dificultad los acontecimientos y no había clínica depresiva o maníaca; "no había un trastorno afectivo que estuviera afectando". También, que comprendía lo que había pasado y anticipaba "las posibles consecuencias: preveía el ingreso en prisión".

La acusada, ha dicho, tenía "rasgos de personalidad, pero no una personalidad patológica que conforme un cuadro clínico" y estos rasgos eran "obsesivos, paranoides, no tanto de una psicosis, sino de sentir que algo se tiene que hacer de una manera" y de "personalidad narcisista". Concluye que "no hay trastorno de personalidad".

En su informe la psiquiatra refleja que la acusada le narró un "pacto de suicidio" junto con su madre, y, aunque no lo ha recordado por haber pasado dos años, ha dicho que lo "sostiene".

Un pacto, además, "ampliado en el que habrían incluído a su hija", le ha leído la acusación particular del informe de aquel día, y la psiquiatra ha explicado que un suicidio ampliado es "cuando incluyo a otra persona".

Esto es, sería, ha dicho la abogada "un pacto con la madre incluyendo matar a la niña". Y le ha respondido la psiquiatra: "Sí". Además, la doctora lo describe como algo "planificado y racional producto de sentimientos de frustración".

También había un "resentimiento" sobre la expareja y una "frustración" que tenía más peso sobre la "desesperación" por la muerte de la hija.

A preguntas de la acusación popular ha indicado que no se le detectó un estrés postraumático en la exploración, aunque en Urgencias se planteó como primera impresión orientativa.

Ha explicado que lo ocurrido en el hotel "lo identificó como un intento de suicidio" y en ningún momento manifestó que se lo había hecho otro persona. A su madre la nombra como principal figura de apoyo.

Mostró algo de "frialdad" a los hechos "como si se estuviera hablando de otra cosa".

En la sesión de hoy, el Fiscal ha retomado el hecho de que hablara de este pacto de suicidio ampliado y la doctora le ha indicado que "no es necesario" estar mal de la cabeza "y mayoritariamente no suele haberlo".

También ha dicho que el pacto de suicidio fue "meditado y argumentado" y "normalmente cuando hay enfermedad mental lo racional no está"; y que "no hay nada que haga pensar que vea cosas que no son reales".

A continuación, ha intervenido el médico del Hospital San Pedro que le atendió en Urgencias y que, como primera impresión, entendió que "presentaba un estado intenso de ansiedad y de angustia".

Hablaba "de una manera espontánea" y "rememora una situación" que el psiquiatra entiende como "muy estresante" diciendo, tal y como reflejó en el informe: "Mi niña está muerta, los deditos azules, esto ha sucedido por una situación que yo vivía de gran dolor y sufrimiento".

También le dijo: "Me la arrebataron, ella sufría, no quería estar con su padre, se escondía debajo de la cama, dejé un trabajo porque no podía verla unos días, pobrecita ella ha muerto".