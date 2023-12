La Lotería Navidad solo deja en La Rioja 'quintos premios' con parada en Cervera, Nájera y Logroño

La suerte de la Lotería de Navidad ha querido llegar este año a modo de 'quintos' premios a La Rioja. A pesar de no haber sido agraciados con los más altos, nuestra comunidad autónoma sí que ha podido disfrutar de pequeños momentos de emoción con los diferentes décimos vendidos en Cervera, Nájera y Logroño.

Sin duda, la localidad más agraciada de La Rioja en este sorteo ha sido Cervera del Río Alhama. En ella, la administración de lotería situada en la calle Andrés Martínez, 27 ha vendido una serie completa de un tercer quinto premio (premio total de 60.000 euros, 6.000 euros al décimo) del número 88.979.

Uno de sus regentes, Julio Poyo, ha asegurado estar muy emocionado por el premio. "Llevo aquí, en esta administración, solo desde agosto y he tenido la suerte de dar este premio, estoy muy orgulloso".

Como ha explicado, el número "lo hemos vendido en ventanilla y no sé muy bien a quién le ha tocado pero ya me están llamando para decirme que van a venir aquí a celebrarlo. Esto es una locura". Además -añadía- "esperemos que no sea el único premio que reparta pero desde luego, el teléfono no para de sonar y estoy muy orgulloso", aunque la suerte no ha vuelto a la localidad a lo largo del sorteo.

22/12/2023 Administración de Cervera del Rio Alhama que ha dado parte del quinto premio del sorteo de Navidad





En La Rioja Alta, en la localidad de Nájera, la alegría ha llegado de forma más tímida con la venta de un décimo de un quinto premio con el número 45.353. También se ha vendido en administración, en este caso en la situada en la plaza de España, número 13.

Desde allí, el lotero, Javier Gutiérrez, ha asegurado que está "muy contento" de haber podido llevar la suerte a la localidad aunque no sabía "quién ha podido ser el agraciado".

A modo de quintos también ha llegado la suerte a Logroño. En concreto, se ha vendido también un décimo del número 01.568 en un estanco en la calle Doce Ligero de Logroño. Este número ha sido cantado a las 10,39 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla.

Una de las empleadas del estanco, Ángela, ha señalado que "estamos muy contentos" a pesar de que haya sido un solo décimo, vendido por terminal, pero aún tiene la esperanza de dar "otro premio mayor".

La suerte también ha llegado a Logroño, en concreto, al bar 'JB' ubicado en la calle Huesca con Pepe Blanco donde se ha vendido un décimo de un quinto premio, el mismo que en Cervera, el número 88.979.

El resto de poblaciones de la comunidad se tendrán que conformar con 'pedreas' y reintegros.

En el caso de nuestra comunidad, los riojanos se han gastado 32,7 millones en lotería para el Sorteo de Navidad que se ha celebrado este viernes, 22 de diciembre, lo que supone un aumento del gasto del 4,67 por ciento, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

El gasto medio en La Rioja por habitante es de 103,81 euros, según datos provisionales de Lotería y Apuestas del Estado (LAE).

EL GORDO

88.008 El número 88.008 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie.

Un premio que se convierte así en el más 'remolón' de la Historia. El más tardío hasta ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13.00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12.35 horas. Además, este año el 'Gordo' ha sido el último de los grandes en salir.

El número ha sido cantado a las 13,16 horas en el octavo alambre de la novena tabla.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 reparte este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.