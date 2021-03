Los 'gamers' lamentan en redes sociales la muerte por COVID de la famosa youtuber española Sisi Nono

Los youtubers españoles se han mostrado conmocionados en sus redes sociales tras la noticia de la muerte de Sisi Nono, una de las gamers más famosas de España, que falleció el pasado sábado a causa del coronavirus.

El encargado de dar la noticia a sus seguidores fue su hijo Rubén y lo hizo a través de una publicación en las redes sociales. La streamer estaba ingresada desde febrero tras dar positivo en COVID. Sisi Nono, de 46 años, tenía más de 35.000 suscriptores en su canal de YouTube y más de 200.000 seguidores en Twitch, la plataforma de directos en la que era muy popular.

Youtubers como Ibai Llanos o Rubén Doblas (ElRubius) se han mostrado consternados. "Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros", ha escrito ElRubius en Twitter:

Así comenzaba narrando esta youtuber española su lucha contra la COVID:

Bueno lo que imaginaba.. di positivo pero no os preocupéis a parte de la fiebre me siento bien... os iré diciendo pero mañana no me pierdo el evento de egoland.... pic.twitter.com/ipGh4J7Sy7