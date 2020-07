Los feriantes riojanos reclaman poder abrir sus negocios "como están haciendo los parques de atracciones", ya que, según ha afirmado el presidente de la Asociación riojana de Feriantes, Fernando Sampedro, "contamos con los protocolos de seguridad".

Precisamente, un amplio número de feriantes se han concentrado, a las 12,00 horas de hoy martes, frente al Palacio de Gobierno de La Rioja. Portaban una pancarta que decía 'SOS Ferias', así como carteles que se preguntaban 'Y la feria ¿para cuándo?'. Varios dirigentes del Partido Popular de La Rioja se han acercado a apoyar las reivindicaciones del colectivo.

Sampredo ha indicado que "llevamos prácticamente parados desde noviembre, y estamos viendo que los parques de atracciones empiezan a abrir, y nosotros queremos abrir también la feria". Ha recordado que "tenemos un protocolo de seguridad para iniciar la actividad con todas las medidas que nos piden".

Ha reconocido que han mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Logroño y, próximamente harán lo mismo con el Gobierno riojano, si bien "por el momento nos dicen que están pendientes de lo que está ocurriendo por ahí".

"No entendemos - ha añadido Sampedro- que abran los parques de atracciones y nosotros no podemos hacerlo, cuando estamos preparados ya para hacerlo". De hecho, ha apuntado que la situación es complicada para más del centenar de familias riojanas que se dedican a la feria, que han tenido que dar de baja de momento seguros para reducir costes mientras no se les autorice a la apertura.

También se ha referido a la importancia de elaborar un plan económico de ayuda a este sector mientras las ferias no puedan celebrarse y que los ayuntamientos no cobren las tasas de ocupación de la feria en los tres próximos años para poder empezar la actividad, dado que, de lo contrario, algunos no podrán hacerlo.