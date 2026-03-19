GASTROCOPE CASTELLÓN | 19 MAR 2026
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las Jornadas Gastronómicas del Arroz en Oropesa del Mar.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura10:37 min escucha
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las Jornadas Gastronómicas del Arroz en Oropesa del Mar.
Temas relacionados
"Los tipos están al 2% y el Euribor supera el 2.5 y eso significa que pedir un préstamo o pagar la hipoteca o comprar a crédito nos cuesta más"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h