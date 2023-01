Leo Harlem es el nuevo 'Amigo del Vino' de Aldeanueva de Ebro

El conocido humorista y actor de origen leonés Leo Harlem unirá su nombre desde hoy a los del resto de ‘Amigos del Vino de Aldeanueva de Ebro’. Lo hará en un acto que tendrá lugar en el Museo del Vino de la localidad, a partir de las 18 horas de este miércoles, 18 de enero, fecha en la que hemos hablado de este reconocimiento en COPE Rioja con el alcalde del municipio, Ángel Fernández.

Audio El cocinero Ventura Martínez fue el último en recibir el título de 'Amigo del Vino de Aldeanueva de Ebro', en 2019.









La lista de 'Amigos del Vino' está formada por el jugador de fútbol rinconero Fernando Llorente (2012), el ex presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja Víctor Pascual (2013), el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza (2014), el ex jugador de baloncesto Fernando Romay (2015), el ciclista riojano Carlos Coloma (2016), el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque (2017), los expertos en vitivinicultura Enrique García Escudero y Juan Bautista Chávarri Mardones (2018) y el cocinero calagurritano Ventura Martínez (2019).

Tras dos años sin celebrarse el acto, el ayuntamiento y la asociación de Enoturismo de Aldeanueva han decidido añadir a Harlem a tan selecto club, "si bien fue el propio Leo Harlem el que nos eligió a nosotros cuando vino a actuar a nuestra plaza de toros. En ese momento se produjo el flechazo", ha bromeado Fernández durante su intervención.

El humorista leonés es uno de los mejores actores cómicos del momento. ‘Cómicos’, ‘Qué hay de nuevo’, ‘Trending Tronching’, el taquillero ‘Hasta Aquí Hemos Llegao’ y ‘Deja que te cuente’, son algunos de los espectáculos teatrales con los que ha cosechado gran éxito. Además, Harlem es protagonista de varias películas de humor de factura española.