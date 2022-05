Las líneas de autobús urbano búho retoman sus horarios habituales

Las líneas nocturnas del servicio de autobús urbano, conocidas como “búhos”, recuperarán a partir de mañana su horario completo, de 23:30 a 6:00 horas, tanto las noches de los viernes como las de los sábados y las vísperas de festivos. Este servicio, que fue suspendido el 13 de marzo de 2020 con motivo de las medidas extraordinarias de contención aprobadas por el Consejo de Gobierno de La Rioja vinculadas a la COVID-19, está formado por tres líneas:

Búho 1 ‘La Cava – Varea’; Búho 2 ‘El Arco – La Estrella’; y Búho 3 ‘El Campillo – Lardero’.

Varias líneas modificarán sus itinerarios el domingo Con motivo de la IV Carrera de la Familia y de una concentración programada, ambas el domingo 22 de mayo, varias líneas del servicio de transporte público urbano de la ciudad modificarán sus itinerarios. Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

De 7:00 a 10:45 horas

Línea 10: ‘Hospital San Pedro – El Arco’: C/ Muro del Carmen – C/ Gral. Vara de Rey – Avda. Gran Vía Juan Carlos I. De 10:45 a 15:00 horas

Línea 2: ‘Varea – Yagüe’: Avda. de la Paz – Avda. de Colón – Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – Avda. Pérez Galdós – C/ Chile – C/ Duques de Nájera – Avda. de Burgos.

Línea 3: ‘Villamediana – El Campillo’: Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – C/ Pérez Galdós – C/ Chile – C/ Duques de Nájera – C/ Carmen Medrano.

Línea 4: ‘Palacio de Congresos – Pradoviejo’: Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – C/ Pérez Galdós – C/ Chile.

Línea 5: ‘Madre de Dios – Valdegastea’: Avda. de la Paz – Avda. de Colón – Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – Avda. Pérez Galdós – C/ Chile – C/ Duques de Nájera.

Línea 6: ‘Centro – El Cortijo’: Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – Avda. Pérez Galdós – C/ Chile – C/ Duques de Nájera – C/ Carmen Medrano – C/ Gral. Urrutia. ‘El Cortijo – Centro’: C/ Gral Urrutia – C/ Carmen Medrano – C/ Gonzalo de Berceo – Avda. Gran Vía Juan Carlos I

Línea 9 ‘Pradoviejo – Las Norias’ (y viceversa): Establecerá su inicio y final de línea de forma provisional en la parada ‘Monumento al Labrador’. Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre ‘Monumento al Labrador’ y ‘Las Norias’.

Línea 10: ‘Hospital San Pedro – El Arco’: Avda. de la Paz – Avda. de Colón – Avda. Solidaridad – C/ Gral. Vara de Rey – Avda. Pérez Galdós – C/ Chile – C/ Duques de Nájera.

Las seis líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.