Es muy probable que la mayoría hayamos estado utilizando algunos de estos objetos cotidianos de forma incorrecta. El diseño siempre trata de crear soluciones para las personas y, si bien en su mayor parte esos inventos son bastante sencillos, a veces los diseñadores no son capaces de transmitir bien el mensaje.

A continuación te ofrecemos un listado de 15 artículos que siempre han estado ahí pero que, probablemente, utilices de forma incorrecta o desconoces cuál es su principal operatividad.

Asas de cacerola

Por lo general, cuando las personas cocinan algo en una sartén, dejan la cuchara que usan para revolver la comida en el recipiente. Sin embargo, esto a veces puede causar problemas porque el utensilio cae en la mezcla o, si es de metal, se calienta demasiado. Sin embargo, es precisamente por eso que estas cacerolas tienen un agujero en el extremo del mango. Este es el lugar correcto para poner la cuchara cuando no la estés usando y así puedas evitar todas esas molestias innecesarias.

Zapatillas para correr

¿Alguna vez has visto un par de zapatillas para correr y te has preguntado por qué tienen agujeros adicionales para los cordones? Todos tendemos a pensar que estos no sirven para nada, dado que puedes atar fácilmente el calzado sin él. Sin embargo, estos agujeros están ahí para hacer las cosas más cómodas al correr. Si los usas para hacer bucles de encaje, puedes asegurarte de que los zapatos estén más ajustados a tus pies. Eso significa que hay menos posibilidades de tener ampollas o de lesionarte cuando corres.

Tapas de vasos de refresco

Siempre que pidas un refresco en algún lugar como el cine o un restaurante de comida rápida, es probable que te sirvan tu bebida en un vaso de papel. Estos generalmente vienen con una tapa, que probablemente parece que solo tiene un propósito: sostener la pajita. Sin embargo, eso no es cierto. Resulta que en realidad es mejor quitar la tapa y poner el vaso encima porque está diseñado para ser un segundo posavasos.

Trabillas de las camisas

Las trabillas que se encuentran justo debajo del cuello en casi todas las camisas de no parecen tener ningún propósito. Sin embargo están ahí para que cuelgues la camisa cuando no hay una percha disponible.

Bebidas en bricks

No se puede esperar que hagamos las cosas perfectamente a primera hora de la mañana. Incluso algo tan simple como servir un vaso de leche o zumo directamente de un tetrabrick puede resultar complicado cuando estás medio despierto. Así que si no quieres derramar líquido, gira la caja de modo que la abertura quede en la parte superior y observa cómo los líquidos salen de una forma mucho menos brusca.

Perchas de madera

Las perchas son algo muy útil para guardar nuestra ropa en los armarios. Sobre todo si son de madera porque este material repele las polillas. Así que si no quieres que tu ropa favorita tenga agujeros, cambia tus perchas por una madera y comprobarás la diferencia.

Llavero abrelatas

Un abrelatas puede resultar muy útil en determinados momentos o situaciones. Muchos se venden en formato de llavero y no solo son útiles para abrir botellas. Si el tuyo tiene una ranura en la parte posterior como ésta, también puedes usarla para abrir latas. De esa manera, no tendrás que lastimarte los dedos tratando de tirar de la pestaña.

Envases de comida para llevar

La mayoría de la gente probablemente esté familiarizada con las cajas de comida para llevar que recibe cada vez que pide comida china. Sin embargo, parece que no todos sabían que estos recipientes son también útiles para algo más que llevar la cena a casa, puesto que los puedes utilizar como platos.

Reposacabezas de coche

Conducir por la ciudad no sería tan cómodo si los coches no tuvieran reposacabezas. Sin embargo también tienen un uso que muchos desconocemos y que nos puede ahorrar algún disgusto. Porque, en caso de quedarte encerrado dentro del vehículo, los puedes extraer completamente y utilizar sus varillas metálicas para romper alguna de las ventanillas del automóvil.

Parches de mochila

Muchas mochilas suelen llevar unos parches diagonales que no son sólo un toque de diseño para distinguirlas, ya que en realidad tienen un propósito útil. Ofrecen un lugar para colocar equipo de senderismo, calzado y otro tipo de útiles.

Cajas de papel de aluminio

Desenrollar papel de aluminio no siempre es tan sencillo como parece. Y probablemente se deba a que hemos estado haciendo las cosas mal. Nunca antes nos habíamos dado cuenta de que la caja está diseñada para hacer la tarea mucho más fácil. De hecho, hay una pequeña pestaña en el costado del paquete que se supone que debes empujar para mantener el rollo de papel de aluminio en su lugar. No está ubicado en un lugar muy visible y probablemente por eso te haya pasado desapercibido durante todos estos años.

Cucharones para pasta

Elegir la cantidad correcta de pasta para una comida puede ser increíblemente complicado, especialmente si tienes que cocinar para una única persona. Afortunadamente, hay un utensilio de cocina que facilita mucho esta labor. Y es que los agujeros que encuentras en los cucharones suelen ser del tamaño adecuado para una ración.

Indicadores de combustible

Cuando vas a repostar a una gasolinera siempre es conveniente recordar en qué lado del automóvil está el tanque de combustible. Para ello no hay más que fijarse en el indicador antes de llegar a la estación de servicio. Verás una flecha al lado de una bomba que apunta hacia el lado en el que está el depósito.

Bucles de carrito de compras

Nunca vayas de compras con el estómago vacío porque terminarás comprando mucho más de lo que deberías. Sin embargo, si lo haces, asegúrate de hacer un buen uso de los carritos de la compra, que incluyen unos bucles metálicos en la parte trasera o en los laterales, perfectos para colgar tus bolsas. Algo ideal para tu compra más frágil o delicada.

Hilo dental

Mantener una buena higiene bucal es indispensable. No siempre es fácil limpiar perfectamente todas las partes de la boca, incluso con hilo dental. Sin embargo, si atas el hilo con un nudo hay más tensión y el riesgo de que se te escape de las manos se reduce significativamente. Algo que también ayuda a llegar a los lugares más recónditos de tus dientes.