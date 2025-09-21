El Albacete gana su primer partido a costa del Valladolid

El tino de Agus Medina y Lazo en dos acciones en la segunda mitad dieron la primera victoria liguera este curso al Albacete (2-0) frente a un Valladolid al que le faltó precisión y que encajó su primera derrota esta temporada.

Los primeros minutos ofrecieron un intenso duelo en el que la zaga local se imponía a los insistentes ataques del cuadro pucelano, con un conjunto albaceteño que se esmeraba en defender con orden para salir con velocidad al contragolpe.

El primer disparo con peligro llevó marchamo blanco y llegó en el minuto 17. Tras una jugada con varios rechaces, el balón le cayó dentro del área a Agus Medina, quien probó fortuna con un chut fuerte y raso que desvió con acierto el meta Guilherme.

También fue salvador para los suyos un par de minutos después en una jugada en la que, tras un centro lateral de Gámez desde la banda derecha, Jefté dejó el balón, de cabeza, a la llegada de Puertas, quien tocó en velocidad para buscar un gol que evitó el portero visitante con el pie derecho.

Si un equipo merecía estrenar el marcador era el Albacete. Agus Medina estuvo también cerca de conseguirlo, a la media hora de juego, pero se lo volvió a negar un inspirado Guilherme y más aún cuatro minutos más tarde, cuando se quedó frente a frente con el arquero pucelano, quien le ganó la partida.

La réplica vallisoletana surgió en las botas de Biuk, con una cabalgada en el minuto 38 que le permitió plantarse ante Lizoain, aunque algo escorado, y el meta canario rechazó con acierto su chut envenenado. El cierre del primer tiempo fue un centro al área pequeña de Iván Alejo que cayó sobre la cabeza de Víctor Meseguer, evitando el gol el arquero local con un bloqueo providencial.

En la segunda mitad, el Albacete rozó inaugurar el marcador en el minuto 52. Puertas, desde la frontal del área blanquivioleta, soltó un latigazo con la zurda y el palo derecho repelió su tiro. En el minuto 56, a Latasa le faltó enfocar bien su testarazo después de un centro medido de Guillermo Bueno que no pudo dirigir entre los tres palos.

Sí acertó Agus Medina en el minuto 58, después de un robo de balón suyo, que cedió a Riki, quien le devolvió el favor y se lo puso de cara en el punto de penalti para que el centrocampista catalán batiese a media altura a Guilherme.

Tras el gol, el Albacete rebajó sus ataques y comenzó a acumular hombres tras el balón para defender su renta, frente a un Valladolid que empezó a asediar el área blanca. Morci estrelló el balón en el larguero cuando más necesitaba un gol la escuadra manchega para quitarse la presión rival. El balón lo escupió la madera en el minuto 83 ante un asombrado Guilherme.

Estuvo más preciso Lazo, en el minuto 89, al entrar dentro del área, driblar a los centrales blanquivioletas y tener la sangre fría de superar por abajo al portero visitante. Al final, primer triunfo del equipo manchego y primera derrota del conjunto vallisoletano en esta campaña.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Albacete: Lizoain, Gámez (Javi Moreno, min.70), Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Agus Medina, Riki, Ale Meléndez (Javi Villar, min.46), Jogo (Morci, min.70), Puertas (Lorenzo Aguado, min.80), y Jefté (Lazo, min.77)

0 - Valladolid: Guilherme, Iván Alejo (Trillo, min.68), David Torres, Pablo Tomeo, Guillermo Bueno (Garriel, min.77), Stanko Juric, Amarh Ndiaye (Peter, min.46), Víctor Meseguer (Lachuer, min.63), Biuk, Ponceau (Arnu, min.63) y Latasa.

Goles: 1-0, m.58: Guilherme. 2-0, m.89: Lazo.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Ale Meléndez, Gámez y Lazo, y a los visitantes Juric, Tomeo y Álvaro Aceves.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la liga de Segunda División disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.013 espectadores.