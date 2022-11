Las Agencias de Viajes de La Rioja reclaman una indemnización a los viajeros que volaron a Egipto

La Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, integrada en la FER, ha establecido una reclamación para compensar a los viajeros riojanos que vieron frustrado su viaje a Egipto del pasado día 3 de octubre, con importantes problemas en la prestación de los servicios que se contrataron con la empresa mayorista.

"Lamentablemente, lejos de disfrutar del viaje, los turistas que contrataron este viaje sufrieron inconvenientes en multitud de servicios de la organización, como visados, traslados, horarios, comidas, guías turísticos, categoría del hotel, entre otros", ha lamentado la Asociación.

Desde las agencias de viajes de La Rioja, una vez conocedores de todos estos problemas, realizaron un escrito de reclamación por los daños económicos y emocionales producidos. La respuesta obtenida, hasta el momento "para nada cumple con los daños causados por esta desastrosa organización del viaje, lo que el sector lamenta profundamente".

Por tanto, la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, continúa reclamando que "se ofrezca al conjunto de los pasajeros afectados una compensación proporcionada al problema causado". El sector de las agencias de viajes "lamenta la pérdida de confianza que este hecho puntual haya podido causado en nuestras empresas y los servicios en general, pero manifiesta que continuará trabajando en la necesaria compensación a los viajeros".

"No se puede poner en duda el trabajo y esfuerzo que siempre realizan las agencias por ofrecer no solo los mejores servicios de calidad a nuestros clientes, si no el cumplimiento estricto y riguroso de todos los servicios contratados por nuestros viajeros", han destacado. Desde las agencias de viajes se insiste en el hecho puntual producido en este viaje y "se quiere transmitir tranquilidad absoluta para todos aquellas personas que estén pensando en viajar a Egipto, tanto en el vuelo programado para el día 28 de noviembre como para futuras fechas".