"Se ha votado en clave nacional y eso ha perjudicado seriamente a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista". Ese es el primer análisis que ha ofrecido en COPE Rioja el todavía alcalde socialista de Alfaro, Julián Jiménez Velilla.

"No me esperaba esos resultados, la verdad. Ha sido un palo goro para el PSOE, porque nunca antes en Alfaro se había dado un 8 a 4 en favor ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Lo que ha ocurrido es que ha habido un castigo a todos los Ayuntamientos y CCAA socialistas, cuando lo que pretendía el electorado era castigar al Gobierno de Madrid por sus pactos con Bildu, la Ley del sólo sí es sí... Creo que los Ayuntamientos no lo hemos hecho tan mal como para haber sufrido este castigo".