Javier Cámara, Ana Belén, José Sacristán o Candela Peña en el escenario del Teatro Bretón de Logroño

Javier Cámara, 'El Joglars', Ana Belén, Candela Peña, Imanol Arias, Kiti Mánver, Eduard Fernández o Eusebio Poncela, son algunos de los interpretes y compañías que se darán cita en el primer semestre de 2023 en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño, cuya programación han dado a conocer la concejala de Cultura, Carmen Urquía, y el gerente del teatro, Jorge Quirante.

En concreto, serán 48 espectáculos con la "calidad" como emblema en la que además de algunos de los mejores actores del país, pondrán en escena textos de Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Arthur Miller o Lope de Vega. Las entradas se pondrán a la venta este jueves. La mayoría de las representaciones retrasan su inicio a las 20,00 horas.

El programa incluye los tradicionales ciclos de: Grandes obras, grandes autores; Para todos los públicos; Escena de Hoy; Danza; Otras miradas; Jueves Flamencos; Teatro en San Bernabé; Ópera y Cine en V.O. La concejala de Cultura, Carmen Urquía ha destacado "la calidad que caracteriza al Teatro Bretón de Logroño y su apuesta por los grandes títulos teatrales como los que acoge el ciclo Grandes Obras, Grandes Autores: 'Ay, Carmela', 'El sueño de la razón', de Antonio Buero Vallejo; 'Señora de rojo sobre fondo gris', de Miguel Delibes; 'Muerte de un viajante', de Arthur Miller; 'El perro del hortelano', de Lope de Vega; y un original 'Romeo y Julieta'.

Logroño contará con la presencia de figuras imprescindibles en la interpretación, como Javier Cámara, José Sacristán, Ana Belén, José Luis Gómez, Imanol Arias, Eduard Fernández, Eusebio Poncela, Kiki Mánver, Candela Peña, Pilar Castro, Alejo Sauras, Mina Al Hammani, Pere Arquillué, María Adánez, Pepón Nieto, Igor Yebra, entre otros. Y también destacados nombres de la dirección, como José Carlos Plaza, Pablo Remón, Andrés Lima, Rafael Sánchez, Paco Becerra, Juan Carlos Rubio, y las directoras Lucía Carballal y Carlota Ferrer.

La concejala de Cultura ha resaltado que la programación acoge a dos Premios Princesa de Asturias de 2022: el de las Artes, concedido a la directora, coreógrafa, escenógrafa y bailaora María Pagés, que presenta su espectáculo 'El paraíso de los negros'; y el de las Letras, otorgado al escritor Juan Mayorga, que está representado por su obra 'Amistad'.

El Programa Estatal de Artes Escénicas Platea del Ministerio de Cultura y Deporte, ha añadido, "hace posible también que esta programación incluya grandes obras como 'Paraíso perdido', basado en el poema épico de John Milton; 'Edipo a través de las llamas', que destaca por ser un teatro accesible con subtítulos para personas sordas y audiodescripción para personas con discapacidad visual; 'De tú a tú', un espectáculo de circo integrador; o 'Sonoma', una creación de Marcos Morau, Premio Nacional de Danza 2013.

Dentro del ciclo 'Escena de hoy', según ha destacado Quirante se acoge obras de autores vivos, entre las que ha resaltado 'Todas las canciones de amor', de Eduard Fernández; 'Contradicciones', interpretada por Pilar Castro y Candela Peña, que explora la invasión creciente de las grandes compañías en la intimidad de sus empleados; 'Villa y marte' una reinvención de la compañía Ron Lalá de la zarzuela cargada de humor; 'Solo un metro de distancia', que trata el tema de los abusos; 'Los pálidos' del Centro Dramático Nacional; 'Amistad', una coproducción de Octubre Producciones y el Teatro Español; 'El beso de la mujer araña', una historia que saca a la luz la necesidad de amar del ser humano y que tiene como cabeza de cartel a Eusebio Poncela; 'El inconveniente' de Juan Carlos Rubio y con Kiti Mánver en su reparto; y el espectáculo de El Joglars '¡Que salga Aristófanes! Entre los montajes dirigidos al público familiar ha resaltado la presencia de Marcel Gros con su obra 'Artinauta'; el espectáculo de circo , teatro y clown 'Paüra' que aborda el tema del miedo a través del humor; la obra 'Jojo', con su mensaje ecologista; la propuesta de la Compañía de Teatro Clásico y Gisella Llimona 'Lope sobre ruedas', que acerca a los más pequeños, de forma divertida y mágica, la poesía y el Siglo de Oro a través de textos de Lope de Vega y el espectáculo de danza 'Loop' de la compañía Aracaladanza.

Otra de las propuestas fuertes de esta programación es el Ciclo de cine V.O. formado por seis películas que se proyectarán en versión original subtitulada y que han sido premiadas o presentadas en los festivales internacionales más prestigiosos: la española 'La consagración de la primavera' de Fernando Franco y con Enma Suárez en su reparto; la francesa 'Abrázame fuerte', de Mathieu Amalric; la coreana 'La novelista y su película', de Hong Sangsoo, Oso de plata del Festival de Berlín 2022; 'Dúo', una coproducción de España, Francia, Argentina y Chile que consiguió la Biznaga de Plata a la Mejor dirección en el Festival de Málaga; 'Una historia de amor y deseo', una coproducción franco tunecina que obtuvo el premio a la Mejor película y mejor actor en el Film Francophone d'Angouleme; y la cinta francesa 'La fractura', que obtuvo seis nominaciones a los Premios César en 2021 y fue Premio del público en el festival de Gijón.

El ciclo de danza ofrece cuatro espectáculos de grandes figuras como María Pagés y su espectáculo flamenco, que toma la esencia de Poeta en Nueva York de Lorca y la novela 'El paraíso de los negros' de Carl Van Vechten; el Ballet Nacional de Cuba, con Viengsay Vallés como primera bailarina y directora; Lucía Lacarra ( Premio Max 2022 como mejor intérprete de danza) y Matthew Golding con su espectáculo 'In the still of the night'; y Marcos Morau, Premio Nacional de Danza 2013, que presenta su nueva creación 'Sonoma', y el espectáculo para todos los públicos 'Loop'.

El ciclo 'Otras miradas', en la que presentan propuestas menos convencionales, ofrecerá 'You say tomato', una comedia musical producida por Sala Trono; el espectáculo 'Voces que no ves', de Pepa Planas, reconocido con el premio Nacional de Circo 2022; y el espectáculo 'Lorca en Nueva York', que presenta Alberto San Juan y La banda; que reproduce el recital que dio Federico García Lorca en 1930 en la Residencia de Señoritas de Madrid, donde presentó su libro Poeta en Nueva York.

La ópera estará representada en esta gran programación con 'Turandot' de Giacomo Puccini, interpretada por solistas, coro y orquesta de Ópera 2001 Coro Lírico Siciliano.

La programación, ha recordado la concejala de Cultura, engloba también la 27 edición de los 'Jueves Flamencos' con relevantes figuras del cante que ofrecerán en el Teatro Bretón seis espectáculos desde el 26 de enero al 13 de abril. El cartel cuenta con Rocío Marquéz, El Pele y los espectáculos de aforo reducido de Pepe 'el Boleco', Antonio Reyes, La Macanita y Ángeles Toledano.

El calendario teatral del primer semestre del año 2023 concluirá, como es habitual, con el 'Teatro en San Bernabé', que contará con dos espectáculos de la compañía Yllana: Trash!, una propuesta vital y energética sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor; y la obra 'Campeones de la comedia', un spin off de la película 'Campeones' que cuenta con tres de sus protagonistas.

VENTA DE ENTRADAS

La venta directa de abonos y localidades se inicia este jueves 15 de diciembre, en el horario habitual de taquilla (del 20 al 25 estará cerrada): de 11,00 a 14,00 horas de lunes a sábados y de 12,00 a 14,00 horas los domingos y festivos, y desde 2 horas antes del inicio de la función.

La venta telefónica se desarrollará solo para reservas de grupos, los días y horas en los que está abierta la taquilla, a través del teléfono 941 20 72 31. La venta en internet será desde las 11,00 horas del jueves 15 de diciembre, de forma ininterrumpida en www.teatrobreton.org