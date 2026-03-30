Un incendio en Agoncillo moviliza a un amplio dispositivo de emergencia

Efectivos de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado en unas laderas en el término municipal de Agoncillo, justo frente al conocido polígono 'El Sequero'. La voz de alarma ha sido comunicada por el propio Gobierno riojano, que ha informado del despliegue en la zona.

Amplio despliegue de medios

Hasta el lugar se ha movilizado un completo equipo de profesionales para atajar las llamas. El dispositivo incluye una unidad de bomberos forestales, una cuadrilla helitransportada y un helicóptero de extinción MS del Gobierno de La Rioja, apoyados por una autobomba de Medio Natural.

Además, en las labores de control y extinción también participan dos agentes forestales y un técnico de incendios, que coordinan las actuaciones sobre el terreno. El operativo se completa con la intervención de los Bomberos de Logroño, que han acudido para reforzar las tareas de extinción.