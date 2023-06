Huércanos pide la declaración de zona catastrófica por los daños causados por la tormenta

El alcalde de Huércanos, Roberto Varona, ha avanzado a EFE que ha solicitado este viernes la declaración de zona catastrófica para el municipio por los daños causados por las tormentas del pasado miércoles, en las que cayeron más de 100 litros por metro cuadrado en menos dos horas.

Tras las intensas labores de limpieza de toda la jornada del jueves, los vecinos de esta localidad riojana se encargan de evaluar los daños para dar los correspondientes datos a las compañías de seguros, ha indicado, sin atreverse a cuantificar aún todos los desperfectos.

Ha concretado que, esta mañana, el Ayuntamiento de Huércanos ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno en La Rioja para solicitar que inicie los trámites administrativos con el fin de lograr la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros, "al verse alterada la vida del municipio".

Las calles de este pueblo, de unos 860 habitantes, amanecieron el jueves cubiertas de barro y agua, tras las dos tormentas consecutivas del miércoles por la noche, que inundaron bajeras y garajes, destruyeron caminos rurales, destrozaron viñedos y afectaron a varias infraestructuras municipales, como las piscinas.

EL COLEGIO, ZONA DE GUERRA

"El colegio parece una zona de guerra, está todo machacado. Muchos de los enseres, mobiliario, materiales y los equipos informáticos están para tirar", ha lamentado el alcalde.

Por ello, los alumnos de Huércanos adelantaron ayer dos días el inicio de las vacaciones estivales, ya que el estado del centro educativo les impidió asistir a las últimas jornadas lectivas. Ha relatado que las piscinas municipales están llenas de barro y aún no se sabe si habrá que cambiar los filtros en caso de que se hayan obturado; el frontón está "lleno de porquería" y en la zona del bar no se sabe si las cafeteras y las máquinas van a poder funcionar. "Hay caminos rurales que están machacados. Prácticamente en la mayoría de los sitios el camino ha desaparecido", ha insistido el alcalde, quien se ha felicitado de que no haya habido daños personales. En cuanto a los cultivos de la zona, ha precisado que se han perdido muchas viñas, lo que afectará a los ingresos de los agricultores del municipio y exigirá una tramitación de petición de ayudas en los casos de los terrenos asegurados.

RESIGNACIÓN VECINAL

Varona también indicado que el agua afectó más a las casas ubicadas en el centro del pueblo, como las avenidas Cardenal Aguirre y San Pantaleón, junto a la zona de la carretera hacia Uruñuela.

"Los vecinos respondieron con resignación. Ante un fenómeno de este tipo, con 100 litros de agua por metro cuadrado en dos tormentas tan seguidas, no se pudo hacer nada ante la fuerza de la naturaleza", ha explicado. El alcalde de este pueblo ha alabado que "la gente está colaborando como nunca", aunque, "evidentemente, los vecinos están limpiando primero lo que es su zona afectada". Ha agregado que los vecinos que "ya han acabado o no han sufrido daños se dedican a ayudar al resto de vecinos o a mejorar las infraestructuras municipales", como las escuelas, donde trabajan varios voluntarios.

SOLIDARIDAD EN URUÑUELA

Otro de los municipios riojanos afectados por la tormenta fue Uruñuela, cuyo alcalde, Carmelo Guinea, ha indicado a EFE que se han colocado contenedores en las calles para que los vecinos puedan depositar todos los enseres dañados.

Tras pasar la noche del miércoles al jueves achicando agua, y toda la jornada pasada limpiando, este viernes toca evaluar los daños causados por la riada que recorrió la calle Sur, el camino de Hormilla y el camino de la Ermita, que inundó merenderos de las zonas más bajas del pueblo.

Hay caminos rurales "totalmente destrozados" y la fuerza del agua llegó a arrastrar cepas en algunos viñedos, por lo que ha avanzado que también podría declarase zona catastrófica.

"Los vecinos están tocados, pero han trabajado mucho y las cosas se van solucionando. Quiero destacar la solidaridad que ha habido en todo el pueblo entre ciudadanos y también para ayudar al Ayuntamiento", ha subrayado.