¿Hay evidencia científica sobre la existencia de los antojos?

Según las conclusiones de un estudio de hábitos alimentarios y conocimientos nutricionales en embarazadas publicados por Dialnet, es conveniente orientar a las gestantes sobre la alimentación a seguir durante el embarazo, dando pautas en cuanto al número de raciones al día de cada grupo de alimentos que se aconseja consumir y los tamaños de ración aconsejados.

Además, según refleja el estudio, "se debe hacer especial hincapié en la importancia que este hecho tiene tanto en la salud presente y futura de la madre como en la del futuro hijo y advertir a la gestante de los efectos adversos del consumo de alcohol, cafeína o tabaco durante el embarazo, ya que hay un gran porcentaje de la población gestante que desconoce los riesgos que presentan estas prácticas, especialmente las mujeres más jóvenes, las extranjeras y aquellas con un nivel educativo más bajo".

Los antojos en el embarazo son un deseo inesperado por comer un aliment, y los tienen entre una y dos de cada cuatro embarazadas en cualquier momento de la gestación, incluso en las horas inoportunas que tantas veces han formado parte de los guiones de las películas.

Según algunos expertos, se deben a carencias de determinados nutrientes; según otros, su causa son los cambios hormonales propios del embarazo. No obstante, al no haber estudios científicos con datos concluyentes sobre la causa de los antojos durante el embarazo, también hay especialistas que atribuyen la razón de estos deseos repentinos de las embarazadas, simplemente, a causas psicológicas, relacionadas, quizás, con una llamada de atención o con la necesidad de las futuras mamás de recibir cuidados especiales en una etapa tan sensible y delicada de sus vidas.

En cualquier caso, los antojos son una realidad para un gran número de futuras mamás, sea por la causa que sea, así que, si tienes un antojo irresistible, conviene satisfacerlo, así te sentirás mejor y más feliz. Sin embargo, los expertos consideran que una mujer embarazada debe prestar atención a los antojos, saboreando aquellos que son saludables y buscando alternativas para los que no lo son.

¿Cuáles son los antojos más comunes?

Los alimentos que más se desean son las frutas ácidas, los dulces, los productos lácteos y la comida muy condimentada. En cambio, la carne es de los alimentos que menos se suelen antojar a las futuras mamás. También son recurrentes los productos fríos, como el helado, y las bebidas con gas, ya que durante el embarazo se sufre de náuseas y vómitos, y estos alimentos van bien para evitarlos.

El chocolate es uno de los antojos “estrella” de la embarazada, pero tiene un alto nivel de calorías. En cualquier caso, si no puedes evitar comer un trocito, es recomendable que optes por el chocolate amargo, que suele contener menos azúcar y grasa, y además contiene antioxidantes.

Las frutas ácidas, como fresas, limones, naranjas… Todas estas frutas tienen en común un elevado contenido en vitamina C, hecho que se ha relacionado con la mayor necesidad de las embarazadas de consumir esta vitamina, que suele bajar en el embarazo y que, además, sirve para que el hierro se asimile mejor.

Los helados y otros alimentos fríos. Los lácteos en forma de helado también son unos de los antojos más comunes. Nuevamente, es aconsejable comerlos con moderación y, de ser posible, eligiendo los menos grasos o cremosos. En cualquier caso, si te apetece comer lácteos frescos, puedes optar por los yogures.

Alimentos picantes. Chiles, pepinillos, salsas picantes… Se encuentran entre los “antojos top”, y no necesariamente tenían que ser del gusto de la mamá antes del embarazo. Te puedes dar el capricho moderadamente, pero también debes tener en cuenta que el picante puede provocar ardor de estómago, que las embarazadas ya suelen sufrir habitualmente en la segunda mitad del embarazo.

Quesos. Otro de los alimentos que pueden responder a la mayor necesidad de calcio por parte de la futura mamá, y también con un considerable contenido en grasas. Para no excederte en el aumento de peso, lo puedes sustituir por verduras de hoja verde, que también contienen una buena cantidad de calcio.

Huevos. Por su alto valor proteínico. La necesidad de proteínas también aumenta en la gestación, puesto que las proteínas son los “ladrillos” que forman los órganos y los tejidos del feto. Procura que estén bien cocinados y que no queden crudos, especialmente en verano, debido al riesgo de salmonela.

Nadie puede poner en dudas que a una embarazada se le antoje comer fresas con crema, pero en realidad a cualquier persona se le puede antojar sin necesidad de estar embarazada. Es por esta razón que básicamente no existe un fundamento científico para determinar que son reales los antojos; lo más cercano a aclararlo es la asociación con una carencia nutricional.

De manera que, no hay pruebas que certifiquen que el deseo por cierto alimento esté asociado al embarazo y mucho menos que tengan incidencia sobre el feto. Se cree que algún tipo de antojo podría indicar el sexo del bebé o que va a haber alguna consecuencia apreciable cuando este nazca debido a la no satisfacción del deseo; pero esto no es algo para nada comprobado.

Puesto que su veracidad no ha sido demostrada científicamente, los antojos todavía siguen siendo tratados como mitos. Es posible que muchas de ustedes no estén de acuerdo con esta afirmación y quizá tengan razón.