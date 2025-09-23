La Guardia Civil incauta casi 15.000 gramos de marihuana en Alcanadre: La droga estaba lista para distribuirse en las fiestas de San Mateo

La Guardia Civil de La Rioja, dentro de las actuaciones dirigidas a combatir el tráfico y la producción de drogas en la región, ha decomisado 14.781 gramos de cogollos de marihuana en Logroño y Alcanadre. La sustancia, presuntamente preparada para su venta durante las Fiestas de San Mateo, habría alcanzado en el mercado negro un valor que supera los 100.000 euros.

Como consecuencia de esta operación, se ha procedido a la detención de un matrimonio y su hijo, de entre 42 y 64 años, todos ellos de nacionalidad española y residentes en Logroño. Están acusados de un presunto delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de estupefacientes.

Inicio de la investigación

Las pesquisas comenzaron cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto de Alcanadre descubrieron una plantación de cannabis sativa en una finca rústica del municipio, con unas 150 plantas en crecimiento. Ante este hallazgo, se organizó un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar cómo los dueños de la propiedad acudían con frecuencia para alimentar a los animales y atender el cultivo.

Tras varios días de control, y con autorización judicial, los agentes accedieron al terreno acompañados de especialistas del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en La Rioja. En el registro se hallaron 64 plantas de entre 1,5 y 2,2 metros de altura, cargadas de cogollos en su punto óptimo de recolección. Los tallos, de hasta 10 centímetros de grosor, dificultaron la extracción.

La diferencia entre el número de plantas detectadas inicialmente y las incautadas generó sospechas de que parte de la producción había sido trasladada a la capital riojana para su preparación y distribución, coincidiendo con la cercanía de las fiestas patronales. Por ello, se solicitaron nuevos registros domiciliarios en Logroño.

Registros en la capital riojana

En una de las viviendas inspeccionadas se localizaron 32 bolsas de marihuana envasadas al vacío, cada una con entre 150 y 200 gramos, lo que apuntaba a un comercio al por mayor más que al menudeo.

En otra vivienda se incautaron casi dos kilos adicionales de cogollos, 12 gramos de speed y tres laboratorios interiores tipo indoor. Estos espacios estaban completamente acondicionados para garantizar cosechas continuadas de distintas variedades de cannabis, entre ellas “Cristal Candy”, “Red Mandarine”, “Super Skunk” y “Bouquet”.

Más allá del impacto económico en el narcotráfico, la actuación ha evitado que miles de dosis llegaran a jóvenes y adolescentes durante una de las celebraciones más concurridas de La Rioja. Las diligencias, junto con los detenidos y la droga requisada, han sido puestas a disposición judicial.