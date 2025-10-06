La Guardia Civil detiene en Logroño al acosador de parques que grababa a niños y besó a una niña

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido en Logroño a un varón de nacionalidad española y residente en la comunidad como presunto autor de un delito de acoso a menores de edad. Al investigado le constan antecedentes policiales y judiciales por delitos contra la libertad, concretamente por amenazas y coacciones.

La denuncia que desató la investigación

Las actuaciones se iniciaron el pasado 30 de septiembre, cuando varias madres acudieron al Puesto de la Guardia Civil de Fuenmayor para denunciar la actitud sospechosa de un individuo que frecuentaba los parques infantiles de la localidad.

Los progenitores relataron que este hombre observaba de manera insistente a los niños, permanecía durante horas en los bancos del interior del parque y manipulaba su teléfono móvil con una clara actitud de estar grabando. Según los testimonios, en determinadas ocasiones llegó incluso a aproximarse a los menores.

Besos, dinero y seguimientos a niñas

Entre las conductas descritas por las familias, que pronto generaron una lógica alarma social, destacaron la aproximación a una niña, a la que llegó a besar en la mejilla, la entrega de monedas a menores en bares y espacios públicos, o el seguimiento a varias niñas de entre 9 y 11 años por distintas calles, repitiendo el gesto de filmarlas con su móvil.

La presencia del ahora detenido también fue detectada en eventos públicos, donde fue visto grabando exclusivamente las actuaciones en las que participaban menores. Las madres afectadas, además, confirmaron haberlo visto en otras localidades cercanas como Navarrete con una actitud idéntica, y lograron identificar el vehículo que utilizaba para sus desplazamientos.

El silencio como estrategia de investigación

Ante la gravedad de los hechos, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja se hicieron cargo de la investigación. El Instituto Armado ha explicado que, pese a ser consciente de la difusión de imágenes y mensajes en redes sociales que estaban generando alarma, se optó por una estrategia de cautela informativa.

Esta decisión respondía a la "necesidad imperiosa de proteger la investigación en curso". A través de su portavoz, la Guardia Civil no confirmó ni desmintió la información para evitar que el investigado se sintiera alertado, lo que podría haber dificultado la obtención de pruebas o incluso haber provocado su huida.

Esta táctica permitió a los agentes contrastar y verificar de forma discreta todos los testimonios aportados por los progenitores para construir un caso sólido ante la Autoridad Judicial. Desde el cuerpo recuerdan que, aunque la colaboración ciudadana es esencial, la gestión de la información debe ajustarse siempre al criterio profesional para asegurar el éxito del proceso judicial.