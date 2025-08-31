El frisbee volverá el año que viene a Logroño con una nueva competición: Tres millones de euros para la ciudad

Ya es oficial: Logroño acogerá el Mundial Sub-20 de Ultimate Frisbee del 11 al 18 de julio de 2026. La capital riojana ha sido seleccionada tras el éxito organizativo demostrado el pasado mes de junio con la celebración del Campeonato del Mundo Sub-24.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha destacado en rueda de prensa que este nuevo reconocimiento internacional supone “un impulso muy importante para el deporte de base” y una confirmación del buen trabajo que se ha llevado a cabo.

Más frisbee en Logroño: La capital riojana será sede del Mundial Sub 20 en julio de 2026

Le acompañaban en la comparecencia el director general de Deportes del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, así como los responsables del comité organizador, Massimiliano Vitali y Gema Pérez.

un torneo que superó todas las previsiones

El torneo Sub-24 reunió a medio centenar de equipos de 25 países diferentes, superando las expectativas de la Federación Mundial de Disco Volador (WFDF). En total, se acreditaron 1.483 personas: 1.141 jugadores (54 % hombres y 46 % mujeres), 230 técnicos y personal sanitario, además de 72 miembros del equipo internacional de organización.

A este número se sumaron más de 600 familiares y acompañantes, alcanzando una participación global superior a las 2.000 personas. Uno de los principales desafíos fue garantizar alojamiento, transporte y manutención para más de 1.500 participantes durante al menos ocho noches.

impacto económico millonario

La estancia media de los visitantes fue de 12 días, lo que generó cerca de 25.000 pernoctaciones. Solo en hospedaje, el impacto económico rondó el 1,25 millones de euros, mientras que el retorno total estimado, incluyendo hostelería, transporte y comercio local, superó los 2,5 millones de euros.

Según ha explicado Vitali, “ha quedado demostrado que en Logroño se pueden organizar eventos de gran nivel”, lo que ha motivado la elección de la ciudad para acoger ahora el Mundial Sub-20, destinado a jugadores nacidos a partir de 2007. En esta ocasión, la organización prevé una asistencia todavía mayor.