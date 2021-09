Autol niega a los violentos que "jalean" peleas: "No sois bien recibidos"

La alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, se muestra muy crítica con un grupo de personas, al parecer conflictivas, que durante las últimas fiestas patronales del municipo vulneraron la conviviencia de los vecinos.

"Hablo en nombre de todos los autoleños, hombres y mujeres, esto es lo que no queremos en nuestros pueblos y en nuestras fiestas", escribe Bastida en la red social Facebook, ante lo que parece ser un grupo de "violentos que vienen a increpar a violentar y a crear conflictos en nuestras fiestas", detalla la alcaldesa.

NO SOIS BIEN RECIBIDOS: "FUERA"

"No sois bien recibidos os podéis quedar en vuestros lugares de residencia. Esto no es racismo, es hartazgo y hastío de este tipo de comportamientos que ni los entendemos ni queremos entenderlo", escribe Catalina Bastida.

Y añade, "fuera de nuestros pueblos y de nuestras fiestas, queremos vivirlas en paz y disfrutar como siempre lo hemos hecho en paz y libertad. Esto no favorece a nadie y lo que es mucho peor entorpece las relaciones entre distintas formas de vivir y de sentir. Vivan las fiestas de San Adrian y Santa Natalia y el que no venga a disfrutar de lo nuestro se puede evitar el viaje de venir Autol.. Nunca habíamos tenido que soportar estas situaciones tan violentas. Los jóvenes se divierten no crean este clima tan violento, por favor . A los Autoleños os pido que no entreis al trapo de esta gente. Fuera de nuestras fiestas y a las Fuerzas del orden público se les respeta y punto!.

