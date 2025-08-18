Fallece un joven logroñés de 17 años tras sufrir un ahogamiento en el pantano de Alloz: Tres personas han muerto ahogadas este año

Tres personas han muerto ahogadas este año en La Rioja, una en julio. Pero además los ahogamientos llegan de otras comunidades cercanas y conmocionan directamente a nuestra región.

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra localizaban, a las 17,10 horas de este sábado, el cuerpo sin vida de un joven de 17 años de Logroño que había desaparecido poco antes cuando nadaba en el pantano de Alloz.

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 había recibido aviso de la desaparición del joven a las 15.28 horas y movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.

Efectivos del Grupo de Rescate Técnico de bomberos sobrevolaron la zona en helicóptero para intentar localizar al joven, mientras que cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático realizaron labores de rastreo en el agua, partiendo del lugar en el que el joven fue visto por última vez. El cuerpo era localizado alrededor de las 17,10 horas, sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido.

Según indican desde la Guardia Civil, el fallecido es un chico de 17 años, natural y vecino de Logroño, que estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guesálaz.

El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal para practicarle la autopsia. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas.