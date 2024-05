Esta es la palabra más usada por los estudiantes de inglés en España: fundamental para sobrevivir en clase

La palabra teacher (profesor) es la más reproducida por niños y adolescentes que estudian inglés en las pruebas de disponibilidad léxica, mientras que listen (escuchar) y notebook (cuaderno) son, respectivamente, las que encuentran con mayor frecuencia en sus libros de texto para aprender este idioma.

Así lo ha comprobado la investigadora Jaqueline Mora Guarín en su tesis doctoral, titulada 'Semantic prototypes in EFL children's and adolescents' lexical Output and vocabulary Input in EFL textbooks', que le ha valido el grado de doctora en Filología por la Universidad de La Rioja con la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Modernas -en el marco del programa 682D Doctorado en Filología Inglesa (Real Decreto 99/2011)- la tesis doctoral ha sido dirigida por Rosa María Jiménez Catalán y María Pilar Agustín Llach.

LAS PALABRAS EN INGLÉS CON MAYOR USO ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta investigación ha determinado las palabras prototípicas en inglés con mayor uso entre niños y adolescentes, las diferencias entre ambos grupos, y ha demostrado que estos términos no se corresponden con las palabras prototipo más frecuentes en sus libros de texto de inglés como lengua extranjera.

Las palabras prototipo o términos básicos son las que mejor representan a las de su categoría o familia semántica, por no ser ni muy generales ni muy específicas. Suelen ser las primeras que aprenden los niños.





Un ejemplo clásico de ese "término medio", definido por la psicóloga cognitiva Eleanor Rosch en los años 70, es la palabra "pájaro": ni tan general como "animal" ni tan concreta como "petirrojo", nos permite una fácil representación mental al oír la frase "hay un pájaro posado en una rama".

13/05/2024





Jaqueline Mora realizó una prueba de disponibilidad léxica en inglés a 70 niños de 6º de primaria y a 66 jóvenes de 2º de Bachillerato y analizó los dos libros de texto que empleaban para el aprendizaje de este idioma.

El léxico disponible es el conjunto de palabras que cada hablante tiene interiorizado de un determinado vocabulario -denominado lexicón mental- y determina su capacidad de entender dicho idioma y de expresarse en él.

La prueba consistió en presentar a los participantes cinco categorías semánticas y pedirles que escribieran todas las palabras que se les ocurrieran en un período de tiempo de dos minutos.

Las categorías o campos semánticos son grupos de palabras que comparten algún significado (por ejemplo, en el campo semántico "la escuela" figuran los términos "profesor", "estudiante", "libro", etc.).

Las elegidas para esta prueba fueron: Pasatiempos (Hobbies), La Casa (House), Profesiones (Professions), La Ropa (Clothes) y La Escuela (School).





La investigadora analizó los 50 términos más frecuentes en cada campo semántico, así como los niveles de categorización y las redes semánticas generadas.

"Los adolescentes produjeron un mayor número de palabras que los niños, con bastantes diferencias en su categorización, pero ambos grupos compartían gran número, todas ellas entre las 1.000 más frecuentes en inglés. Teacher (profesor) fue la palabra más disponible entre niños y adolescentes, y, por ende, la más prototípica", explica Jaqueline Mora.



LAS PALABRAS QUE APARECEN MÁS VECES EN LOS LIBROS DE TEXTO EN INGLÉS

En cuanto al análisis de los libros de texto, "ambos materiales compartían un gran número de palabras, independientemente de la diferencia de edad y nivel escolar -explica la doctora- pero, mientras en el libro de primaria destacó el verbo de percepción listen (escuchar), en el de secundaria la palabra más prototípica fue el sustantivo concreto notebook (cuaderno)".

Comparando los términos básicos encontrados en la prueba de disponibilidad léxica de los estudiantes y los prototipos hallados en sus libros de texto, hubo pocas coincidencias.

DIFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES CURSOS ACADÉMICOS

Para Primaria localizaron solo dos palabras, muy relacionadas con su edad: play (jugar) y friend (amigo).

En Bachillerato fueron exam (examen), write (escribir) y read (leer), asociadas con esta esta etapa previa a su examen de entrada a la universidad.

"Este estudio -explica Jaqueline Mora- ayuda a mejorar nuestra comprensión del papel que desempeñan los prototipos semánticos en el aprendizaje de vocabulario en contextos de inglés como lengua extranjera, con grupos de estudiantes de edades y niveles de curso diferentes".

"A pesar de algunas limitaciones, es el primer trabajo que analiza las asociaciones de palabras prototípicas tanto en la producción de palabras (lexical output) como en el vocabulario contenido en los libros de texto (vocabulary input) de estudiantes de inglés como lengua extranjera, además de ser también el primero que elabora listas de palabras de contenido prototípicas para análisis de libros de texto", concluye la doctora.

Durante esta investigación, Jaqueline Mora realizó una estancia en la Universidad de Ljubljiana (Eslovenia), bajo la supervisión de Marjana Sifrar Kalán, profesora de la facultad de lenguas romances y experta con conocimiento en prototipos semánticos en vocabulario productivo.