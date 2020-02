La intervención del consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Celso González, resulta curiosa y desternillante. Explicaba en el Parlamento de La Rioja el impago del IVA por parte del gobierno de Pedro Sánchez con una curiosa respuesta y un momento cómico que probocaba la risa generalizada y contagiosa de todos los diputados de la cámara.

Se rechazaba este jueves una proposición no de ley del PP para encargar a los servicios jurídicos regionales un recurso por el impago de la deuda de 22 millones de euros de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 si el Gobierno central no cambia de criterio y garantiza el pago en un mes. Aquí intervenía el consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Celso González, para recordar a su antecesor, Alfonso Domínguez, que pidió en una carta esos 154 millones de euros que ahora ha autorizado el Ministerio de Hacienda, tras lo que ha bromeado y ha provocado la carcajada generalizada de todos los diputados.

El portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, ha subrayado que el PP de La Rioja siempre ha reclamado al Estado la mejor financiación para la comunidad y ha exigido en muchas ocasiones la devolución por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, algo que ha sido respondido con el "silencio" por parte del Gobierno regional. Ha censurado que el Ejecutivo regional declaró que confiaba en que el Gobierno de España resolviese esta situación cuando dejase de estar en funciones, pero tras el Consejo de Ministros del pasado 21 de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que ya se había pasado el plazo legal para que el Estado liquidara esa deuda a todas las comunidades autónomas. "Sánchez nos roba y usted señora Andreu es cómplice necesaria de ese robo", ha recriminado a la presidenta del Gobierno riojano.

El diputado socialista Raúl Juárez ha recalcado que esta proposición no de ley es "carente de sentido, totalmente demagógica y no aporta nada", ya que la devolución del IVA de 2017 tiene "grandes condicionantes técnicos y jurídicos". Ha reiterado que este problema lo generó con un cambio de normativa el último ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, "pero entonces los populares no protestaron y ahora pretenden que los servicios jurídicos de la Comunidad planteen un recurso ante un desaguisado planteado" por ellos mismos. Juárez ha explicado que se descontará del déficit de la comunidad riojana la devolución del IVA de 2017 y se resolverá "por la vía del diálogo este barullo creado por el PP".

La diputada de Cs Belinda León ha criticado que La Rioja es "una de las pocas comunidades autónomas que no ha reclamado la devolución de este dinero" y se ha conformado con la fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda de "endeudarse más". Por último, la portavoz del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, ha precisado que hay una serie de competencias del Estado que "no se arreglan repartiendo el IVA", por lo que ha exigido al Gobierno riojano que sea "reivindicativo" con las necesidades de esta comunidad, como el déficit que tiene en comunicaciones e infraestructuras que perjudica a su desarrollo industrial.