COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Florin Andone tras reaparecer en el Atlético Baleares: "Siempre está el runrún de los cuatro sin ganar, pero estamos unidos y corrigiendo cosas"

Sobre la Copa del Rey "me gustaría el RCD Mallorca, por lo que supondría para el club, la afición balearica y para nosotros". 

Florin Andone
00:00
Descargar

Florin Andone

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:58 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 06 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking